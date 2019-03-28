На Закарпатті рейсовий автобус з’їхав у кювет

Сьогодні, 27 березня, рейс «Ясіня-Ужгород» не прибув на автостанцію Рахів через ДТП, яке сталося в результаті несподіваного погіршення погодних умов та ожеледицю на дорозі.

В 3:00 автобус Mercedes-Benz Sprinter виїхав у нічний рейс в Ужгород. У селищі Кевелів, що біля села Кваси з-за несприятливих погодних умов, погану видимість і ожеледицю водій не впорався з керуванням і з’їхав з головної дороги.

Травмованих пасажирів забрала карета швидкої допомоги, всі інші пасажири прибули на автостанцію Рахів наступним рейсом, через кілька годин.

Пасажири повідомили диспетчера автостанції Рахів, що кілька чоловік з травмами відвезли в лікарню, інші пасажири не отримали серйозних травм і самостійно поїхали додому або продовжили свою заплановану поїздку. Водій не постраждав, але довгий час перебував у стані шоку. Зараз причин турбуватися за стан пасажирів та водія немає.