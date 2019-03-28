Луценко оприлюднив ролик з 36 російськими ракетами «земля-повітря»

Генеральний прокурор Юрій Луценко показав відео з 36 російськими ракетами «земля-повітря» для зенітно-ракетного комплексу «Печора», які були знайдені в порту в Одеській області.

Відповідне відео він виклав у себе на сторінці в Facebook.

«Ці ракети ще в 2007 році посадові особи «Рособоронекспорту» РФ за попередньою змовою з посадовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу України намагалися незаконно перемістити в країну, яка перебувала під санкціями РБ ООН», — написав він.

Також генпрокурор повідомив, що Кабінет міністрів України прийняв рішення передати ракети для потреб ЗСУ.

«Ракети країни-агресора відтепер охоронятимуть мирне небо над українськими містами», — написав Луценко.

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