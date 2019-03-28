В Окружних комісіях вже готуються до штурму після фальсифікації виборів — журналіст

Журналіст Олександр Дубинський розповів, як в Окружній виборчій комісії Київської області готуються до штурму в день проведення президентських виборів, які повинні відбутися 31 березня 2019 року.

Про це сообщаеют ЗМІ з посиланням на сторінку Олександра Дубинського в Facebook.

«Після нашої публікації з даними про сітці підкупу виборців на користь Порошенка — Управління держохорони надіслало в Київську облраду рекомендацію», — написав він.

За інформацією журналіста, рекомендації йдеться про те, що необхідно зашити вікна першого поверху дерев’яними щитами, прибрати машини зі стоянки і не допускати в приміщення сторонніх.

Як стверджує Олександр Дубинський, причина в тому, що в будівлі Київської облради буде розташована Окружна виборча комісія. І протестують проти фальсифікацій прийдуть саме туди.

«І фальсифікації, судячи з усього, будуть масштабними, раз там готуються до штурму», — додав він.