Під Києвом на водосховищі браконьєри побилися з патрулем

На березі водойми працівники Київського рибоохоронного патруля вступили в єдиноборство з браконьєрами. Інцидент стався 27 березня біля села Бобриця на Канівському водосховищі.

Про це повідомили в прес-службі Київського рибоохоронного патруля.

Під час рейду патрульні помітили двох браконьєрів і спробували їх затримати. Браконьєри чинили опір. На допомогу рибохорони прибули поліцейські.

Було встановлено, що громадяни ловили рибу забороненими засобами. Ними було виловлено 36 кілограмів риби. Збиток склав 26,5 тис. грн. (736 грн. за кілограм).

Затриманим загрожує штраф від 1700 до 3400 грн., або арешт на строк від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 4 років, або позбавленням волі на строк до 2 років.