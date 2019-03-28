Наречена військовополоненого Беспальченко має намір одружитися з моряком у російській в’язниці

В Москву на засідання суду, який визнав законним продовження укладення чотирьом українським морякам, приїхала наречена військовополоненого Віктора Беспальченко.

Сьогодні перед судом країни-агресора постали Беспальченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий і Володимир Варимез. Їхня справа раніше було знято з розгляду, оскільки рішення суду першої інстанції було неякісно перекладено на українську мову. Чоловіки спілкувалися з суддею тільки через перекладача. Відповідати на запитання вони відмовилися, посилаючись на Женевську конвенцію про статус військовополонених. Але російська Феміда вирішила залишити моряків під вартою до кінця квітня.

Саме в цьому місяці, за словами Тетяни Шевченко, вони з Беспальченко планували зіграти весілля.

«Ми зараз чекаємо рішення СІЗО. Буде виділено маленьке приміщення для розпису. Буду я, Віктор, можливо, ще хтось буде присутній», — сказала вона.