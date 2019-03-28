За чотири дні до виборів Порошенко замінив 64 довірені особи

Глава держави відмовився від нардепа-олігарха Олександра Гереги, поета і видавців Івана Малковича, одіозного митця Леся Подерев’куп’янського.

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 64 довірених осіб кандидата на пост президента України і діючого глави держави Петра Порошенка.

Порошенко відмовився від послуг нардепа-олігарха Олександра Гереги (192 округ), поета і видавців Івана Малковича (211 округ), одіозного митця Леся Подерев’куп’янського (212 округ), декана Києво-Могилянської бізнес школи Олександра Саврука (222 округ).

Крім цього, на підставі заяви Порошенка ЦВК зареєструвала 64 нових його довірених осіб. Зокрема, президент повністю замінив довірених осіб у Хмельницькій і Кіровоградських областях, 4 із 5 – у Волинській області, 5 із 8 — у Вінницькій області, 5 із 7 – в Івано-Франківській області, 5 із 13 – у Києві.

У Центрвиборчкомі додали, посилаючись на частину восьмої статті 67 Закону України «Про вибори Президента України», що кандидат на пост президента у будь-який час до дня виборів може прийняти рішення про відкликання довіреної особи та про внесення іншої кандидатури замість вибулої.

Нагадаємо, що цієї неділі, 31 березня українці обиратимуть із 39 кандидатів у президенти нового главу держави.