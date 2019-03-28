На Тернопільщині третю добу горить сміттєвий полігон

У Тернопільській області вже три доби триває пожежа на полігоні побутових відходів. Місцеві жителі поскаржилися, що їм нічим дихати і вони побоюються екологічного лиха.

Так, Ірина Сенявицкая з сім’єю живе на околиці села Зеленчого, і звалище починається за кілька сотень метрів від їхнього будинку. Люди скаржаться, що майже не виходять у двір, тому що відходи загоряються досить часто. “Це наш маленький Чорнобиль. Це просто стихійна яма, де збирається.

Самі ми в низині, і зверху весь цей дим накопичується до нас”, – розповіла жінка. Полігон твердих побутових відходів призначений для сміття з найближчих населених пунктів. Але місцеві запевняють, що насправді сміття везуть і з інших районів. “Власник намагається побільше завезти сміття.

Частина, може, відсотків 10, що сухіше, вони пересортовують на сортувальній лінії, решта все сміття навалом скидається в яр”, – розповів староста Плебановки Володимир Козак. Тим часом, місцеві жителі побоюються екологічної катастрофи. “Цілу ніч горіло, дим ішов. Вранці, я ось там, нагорі живу, вранці ви встали – лісі цього ми не бачили. За кілька років, я вважаю, що тут буде екологічна катастрофа”, – заявила мешканка села Катерина Гулюк.

Староста села Зеленче вважає, що сміття підпалюють навмисно. “Систематично вони підпалювали. Раніше поджигалось, як правило, вдень, горіла ясним полум’ям. А зараз вогні, як правило, відбуваються вночі”, – розповів староста Зеленчого Володимир Кобыльняк. Жителі села підозрюють власника підприємства – нібито сам спалює зайвий на полігоні, але той запевнив журналістів, що не причетний до підпалів. Жителі сіл наполегливо запрошують власників підприємства до себе в гості.

“Я б хотіла на вихідні запросити власника, співвласника, хто причетний до цієї звалищі, до себе в гості. Ми б спокійно сіли у нас на терасі, подихали б свіжим повітрям… яким ми дихаємо”, – запропонувала Ірина Сенявицкая.