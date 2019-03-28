Забезпечує роботу міськради у зв’язку з виборами президента України, — мер Харкова Кернес не з’явився в суд

У середу, 27 березня, в Полтавському апеляційному суді повинні були в черговий раз розглядати апеляцію по справі, у якому звинувачується Геннадій Кернес і двоє його охоронців.

Мера Харкова і його адвокатів на засіданні не було, прийшли потерпілий Сергій Ряполов, прокурор Олександр Ганилов і двоє охоронців Кернеса, повідомляє Цензор.НЕМАЄ з посиланням на місцеве видання Накипіло.

Міський голова Харкова надіслав до суду клопотання, в якому пояснив свою відсутність виборами президента.

«Клопотання про те, що у зв’язку з виконанням постанови ЦВК щодо виборів президента України Кернес, мер міста, посилається на відповідні положення регламенту Харківської міської ради з приводу його обов’язки забезпечувати роботу міської ради, у зв’язку з виборами президента України, він не зможе взяти участь у судовому засіданні… Зазначає дату — після 3 червня 2019 року, враховуючи, що згідно з календарем виборів новообраний президент України складає присягу не раніше 3 червня 2019 року», — зачитав суддя.

Суддя відмовився розглядати клопотання Кернеса і призначив наступне засідання на 12 квітня.

Нагадаємо, 25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Евромайдана в Харкові. У той же день депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО «Батьківщина») заявив про викрадення двох активістів Евромайдана — Олександра Кутянина та Сергія Ряполова «після того, як вони знімали номери автомобілів «друзів Кернеса» біля готелю «Національ». Пізніше відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Евромайдана не підтвердилася.

2 березня 2015 року Р. Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2,3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. ч. 2,3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч. ч. 2,3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України та про завершення досудового розслідування. Його охоронцям було висунуто підозру у ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України.

26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала звинувачувальний акт до суду.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України (ВССУ) оголосив резолютивну частину ухвали про перенесення розгляду справи Р. Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова в Київський райсуд Полтави.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов виніс постанову, в якій розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати по справі міського голови Харкова Р. Кернеса і його охоронців Ст. Блинника і Є. Смицкого як відмова від обвинувачення та закрив кримінальну виробництво.

Це рішення оскаржили прокуратура, а також потерпілий Сергій Ряполов і його представник, адвокат Тетяна Зелькіна.