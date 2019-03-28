Фукс освоїв «блакитне» поділ під носом ГПУ

Поки Генеральна прокуратура створює видимість боротьби зі скандальною компанією «Іст Юроуп Петролеум» за ліцензії на газові родовища в Полтавській області, відповідач організував конвеєр з їх передачі «добросовісним набувачам».

Прокуратура Полтавської області затіяла «хрестовий похід» проти скандально відомої компанії «Іст Юроуп Петролеум», яка здобула широку популярність ще за часів Януковича під старою назвою «Голден деррік». Як з’ясували, 21 березня Окружний адміністративний суд Києва відкрив виробництво у справі №640/1273/19 за позовом прокуратури Полтавської області до Державної служби геології та надр та ТОВ «Іст Юроуп Петролеум». У позові прокурор вимагає визнати протиправним та скасувати наказ Держгеонадр України від 31.08.2018 № 303 про внесення змін в спеціальний дозвіл на користування надрами від № 4844. Останнім було надано ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» у серпні 2017 року на право користування Флеровско-Ювілейною газоносної площею зі строком дії 20 років.

Аналогічні позови, як з’ясували, були подані прокуратурою Полтавської області за іншим спецразрешениям ТОВ «Іст Юроуп Петролеум». А саме, №4145 (спецдозвіл на Ново-Диканскую площа), №4848 (Гулаковскую площа), №4850 (Бутовськ-Миргородську площа) і №4840 (Вильшанскую площа).

На перший погляд, серія позовів підлеглих Юрія Луценка викликає відчуття дежавю в порівнянні з подіями попередніх років, коли наглядовий орган спочатку голосно оголосив про відбір у «Голден дерріка» всіх його спецдозволів, а потім рапортував про успіхи в боротьбі за вигнання компанії з Сахалінського родовища в Харківській області. Але є суттєва відмінність – зараз Прокуратура не заперечує самі спецдозволу, а ставить питання про скасування наказів Держгеонадр, якими були переглянуті розміри ліцензійних площ компанії.

Джерело каже, що по більшості оспорюваних ділянок зміна території здійснювалося в бік зменшення. Так, наприклад, якщо при Януковичі «Голден Деррік» отримав спецдозвіл на вищезгадану Вильшанскую газову площу площею 163,1 кв км, то після торішнього переоформлення ліцензійна територія цієї ділянки скоротилася до 136,5 кв км. В свою чергу, Флеровско-Ювілейна площа «схудла» з 472,1 кв. м до 385,62 кв. км, Бутовськ-Миргородська газова площа – з вихідних 117,89 кв км до сьогоднішніх 116,83 кв км, і т. д. Скорочення територій здійснювалося за ініціативою самої компанії-ліцензіата, яка в свою чергу пов’язана з «технічними причинами».

«При Януковичі ці території нарізалися швидко, на око. Було навіть таке, що ліцензії «налазили одна на іншу. Але найголовніше, за цей час компанія змогла розібратися, на яких ділянках з її території газу точно немає, або здійснювати його видобуток неможливо, а зайве платити за оренду землі ніхто не хоче», – пояснює джерело .

За його даними, саме з цими причинами і пов’язане минулорічне рішення Держгеонадр про зміну розмірів ліцензійних площ «Іст Юроуп Петролеум». Але у Прокуратурі визнали це рішення геологічного відомства незаконним. В своїх твердженнях підлеглі Луценка спираються на те, що початково видача ліцензій здійснювалася під конкретну програму робіт на ділянці (від геологічних досліджень до буріння), а після скорочення розмірів наділу виконати запланований обсяг робіт буде вже неможливо.

Спираючись на це формальне порушення, зараз прокуратура Полтавської області отримала можливість «обилетить» сьогоднішнього куратора «Іст Юроуп Петролеум», яким преса називає скандального російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Але в рукаві у засновника MosCityGroup виявився джокер.

«Іст Юроуп Петролеум» не сидів без діла, і за пару місяців створив грунт для того, щоб Прокуратура залишилася ні з чим. Після того, як НАК «Надра України» при загадкових обставинах в грудні 2018 р. продала 33% частку в «Іст Юроуп Петролеум» всього за 12 млн компанії «Авант Трейд Лімітед», яку вважають також не чужої Фуксу (офіційно вона оформлена на директора групи «Іст Юроуп Петролеум» Марію Мартиненко), дорогоцінні ліцензії стали міняти господарів, як рукавички.

Як з’ясували, початок цього процесу було покладено в лютому, коли спецдозволу на Гулаковскую, Вильшанскую і Бутовськ-Миргородську площі були переоформлені, відповідно, на ТЗОВ «ГЛК Інвест», ТОВ «ВЛС Інвест» і ТОВ «БНК Інвест». Всі три ці структури належать «Іст Юроуп Петролеум», але в їх власності ліцензії материнської компанії не затрималися.

Вже 12 лютого Вільшанська площа стала зоною ліцензійної діяльності якогось ТОВ «Транс сет гео», через кілька днів право на розробку Гулаковской площі перейшло у власність маловідомого ТОВ «Бест гео тих». 21 березня Бутовськ-Миргородська площа стала територією ТОВ «Надра вест груп». А Флеровско-Юбилейая площа за подібною схемою перейшла спочатку до “дочці” “Іст Юроуп Петролеум” – ТОВ “ФСР Інвест”, а потім днями дісталася новоствореному ТОВ “Юнолит Ойл” (належить “ФСР-Інвест” і “Авант Трейд Лімітед”).

Судячи по всьому, аналогічні операції ще до виборів завершаться і щодо решти спецдозволів одіозною компанії (всього в минулому році під крилом «Іст Юроуп Петролеум» з’явилося 18 транзитних «дочок»). Коли ж все ліцензії опальної компанії змінять власника, і материнська структура, і її «дочки» можна буде ліквідувати, поставивши хрест на спробах Прокуратури зобразити ” хорошу міну при дуже поганій грі.

У випадку ж з «добросовісними набувачами» спадщини «Голден дерріка» майже немає сумнівів у тому, що дуже скоро вони офіційно стануть надбанням Фукса, благо, він сам раніше прозоро на це натякнув. «Я цікавився цією компанією («Іст Юроуп Петролеум»), до цих пір дивлюся на її активи, вивчаю її ліцензії. Зараз я розглядаю придбання окремих ліцензій і, швидше за все, якісь з них куплю», – говорив Фукс у недавньому інтерв’ю «ЕП». Роблячи таку заяву, «новий українець» Фукс, ймовірно, мав на меті просто не забруднитися в угоді з придбання токсичного бізнесу, який був сформований ще у часи Януковича.

Адже очевидно, що для початку освоєння надр Фуксу будуть потрібні величезні інвестиції, вимірювані сотнями мільйонів доларів, які він напевно хоче залучити у західних «грошових гаманців». А для цього їм потрібно запропонувати не токсичний проект з сумнівним минулим, а як мінімум ретельно відмитий актив.