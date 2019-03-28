Названо топ-5 найбільш небезпечних місць для туристів

Наближається сезон відпусток, більшість вже вирішив, де проведе кілька тижнів цього літа.

Для тих, хто все ще мучиться сумнівами, видання Сьогодні підготувало ТОП−5 місць, куди точно не варто брати квиток.

Ла-Оройа, Перу

Місто небезпечний в першу чергу наявністю важких металів у надрах. Постійна робота заводів з видобутку корисних копалин стала причиною кислотних дощів і хвороб місцевого населення. Отруєння важкими металами переноситься дуже важко, і навряд чи ви захочете провести відпустку саме так.

Ла-Оройа (Перу) небезпечний в першу чергу наявністю важких металів у надрах

Венесуела, Каракас

Жахлива бідність місцевого населення штовхає людей на будь-які вчинки відносно білих туристів з метою поживитися. Держава виділяє мало бюджету на поліцію, тому порядку в Каракасі немає практично ніякого. Відпочити спокійно у вас точно не вийде.

Колумбія

Це батьківщина Пабло Ескобара. Якщо ви дивилися однойменний фільм, ви в курсі, чим промишляють місцеві кримінальні угруповання. Однак зараз країна стала спокійніше, і при дотриманні заходів безпеки ви можете провести цілком адекватний відпустку. Проте райони, де все ще трапляються збройні конфлікти, варто вивчити заздалегідь і не заходити туди ні за яких обставин.

Сомалі

Будь ви хоч тричі екстремал і впевнена у собі людина, не варто ризикувати собою заради хвалькуватих фото в соцмережах. Всі ми чули про сомалійських піратів, проте, якщо ви не любитель відпочинку на шикарних яхтах, пірати не повинні вас турбувати. Проблеми виникають на суші, на території самої держави. Хоча як такої держави не існує. Швидше, декілька ворогуючих угруповань. Радикальні настрої, релігійні чвари стають приводом для запеклих конфліктів. Самі розумієте, Сомалі — не кращий варіант для тихого і спокійного, а головне — безпечного відпочинку.

Сомалі — не кращий варіант для тихого і спокійного, а головне — безпечного відпочинку

Острів зміїний

Це «отруйний» куточок Бразилії. Одне з найнебезпечніших місць в країні, яке повністю відповідає своїй назві. Просто уявіть: на один квадратний метр припадає аж 5 змій! Причому отрута деяких з них не піддається нейтралізації, а в умовах віддаленості від цивілізації зустріч зі змією може обернутися для вас трагедією.

Раніше повідомлялося, що експерт з туризму розкрив секрети дешевого відпочинку за кордоном. Так, за словами директора Центру розвитку туризму України Володимира Царука, щоб спланувати недорогу поїздку за кордон, варто враховувати сезон і в залежності від нього вирішувати – звертатися до туроператору або їхати самому. Експерт радить купувати квитки в міжсезоння — так є шанс заощадити.

«Якщо ви хочете поїхати влітку, то краще взяти туристичний пакет у оператора — так буде надійніше і дешевше. Якщо ви хочете поїхати в міжсезоння до точки з масовим туризмом, то краще маршрут складайте самі. Дешево брати квитки в міжсезоння», — сказав він.

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Суспільство

«З Будапешта літає ще Ryanair. Якщо ви, наприклад, маєте трохи часу, то можете полетіти в Марокко. Це обійдеться десь в межах 80-90 євро туди і назад. Можете поїхати на тиждень до Єгипту — ціни там в межах 450 доларів: все включено, п’ятизірковий готель», – додав Царук.

Також можна заощадити, якщо знати точно день, коли ви повернетеся назад. Так, у вихідні дні квитки будуть коштувати в два рази дорожче, тому доцільніше буде запланувати поїздку в бік будинку в будній день. Крім того, Царук попередив, що місця краще бронювати заздалегідь — так буде дешевше і спокійніше.

Нагадаємо, що екстремал заліз в пащу акули-людожера.

Раніше Hyser повідомляв, що слон потопив пліт з туристами.

Також Hyser писав, що вчені назвали найбільш безпечну країну.