У мережі з’явилися фото чарівних дитинчат тварин, яких мало хто бачив

Якщо маленьких кошенят і цуценят, ми бачимо регулярно, то дитинчат представників дикої природи, ми не завжди бачимо навіть в зоопарках.

І то, не всі тварини живуть у зоопарках, яких ми вам покажемо в нашій добірці, пишуть novosti-n.

Вчені кажуть, що навіть якщо ви любите тварин, то, швидше за все, зустрічали лише малу частку від 1 367 555 виявлених видів тварин на Землі. Але не варто засмучуватися, краще подумайте, скільки ще цікавого вам належить дізнатися.

На цей раз пропонуємо вам помилуватися на малюків рідкісних видів тварин, про існування яких ви, напевно, навіть не підозрювали.

Фенек

Маленький аксолотль

Південний пуду

Дитинча короткоухого прыгунчика

Маленький тапір

Маленька плямиста сумчаста куниця

Дитинча панголина

Малюк білий листонос — вид кажанів

Дитинчата африканської большеухой лисиці

Малюк дикдик

Окапі

Долгопят

Дитинча єхидни

Гунда — вид гризунів родини гребнепалых

Гризун патагонская мара

Маленький броненосець

Коат з роду носух сімейства ракунових

Чакский пекарі

Малюк малайського шерстокрыла

Трубкозуб

Щеня гиеновидной собаки

Бонго з роду лісових антилоп

Мадагаскарська руконожка, або ай-ай (айе-айе)

Малюк геренук

Малий оленек

Суматранський носоріг

Малюк такін

Дитинча двогорбого верблюда

Кролячий бандикут

Тенрек смугастий

Цивета

Сайгак

Мавпочка носач

Нагадаємо, що вчені створили додаток віртуальної реальності, яке дозволяє побачити оточуючий світ таким, яким його бачать примати.

Програма дозволяє побачити світ таким, яким його бачать довгопяти.

Долгопят — нічна тварина з лісів Південно-Східної Азії. Їх велетенські очі мають виняткову зорову чутливість. Також ці тварини дещо схожі на персонажів фільму «Гремліни».

Tarsier Goggles, містить три віртуальні середовища — «Матриця», «Лабіринт» і «Дощовий ліс Борнеан», що демонструють, як зір долгопята відрізняється від людського з точки зору гостроти, кольорового бачення та яскравості. Борнейские долгопяти мають протанопию, форму червоно-зеленої кольорової сліпоти.

В окулярах віртуальної реальності користувачі можуть пересуватися по лісі, стрибати і чіплятися за дерева в «темному, схожий на лабіринт, просторі і робити все, щоб відчути себе справжнім долгопятом.

Вчені відзначають, що їх додаток можна використовувати як навчальний засіб у шкільній програмі. Більшість учнів дев’ятого та десятого класу в США вивчають оптику і природний відбір.

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Суспільство

Професор антропології Натаніель Доміні впевнений, що ці теми необхідно об’єднати і розглядати з точки зору оптичних принципів. Це допоможе зрозуміти, чому природний добір сприяє таким величезним очам у такого маленького хижака.

Людське око складається з м’язів, хороше здоров’я цих м’язів залежить, наскільки хорошим буде зір людини. Сьогодні більшість людей проводять багато часу, дивлячись на крихітний текст в смартфонах і екранах комп’ютерів. Це часто призводить до втоми очей, що в подальшому може вплинути на розвиток різних проблем із зором.

Зараз батьки все частіше б’ють на сполох, адже діти проводять дуже багато часу за екраном телефону або комп’ютера, а тепер до цього всього додалася і віртуальна реальність. Є багато міфів про те, що псує наш зір. Як виявилося, однією з реальних причин порушення зору є генетика. Фізіологічна причина короткозорості –неправильний розмір очного яблука і дефекти системи фокусування.

Нагадаємо, що вчені винайшли краплі, здатні повертати зір.

Раніше Hyser повідомив, що яскраві екрани смартфонів «випалюють» очі.

Також Hyser писав про 6 порад, які допоможуть вам зберегти хороший зір.