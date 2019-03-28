Археологи розкрили секрет стародавнього міста: допоміг сміття

Элуза в пустелі Негев була важливим перевалочним пунктом на древній Дорозі пахощів і досягла розквіту у візантійський період.

Засноване набатеями в кінці IV століття до н.е. поселення на караванному шляху з Петри в Газу виявили ще кілька років тому, але лише зараз вчені звернули увагу на сміття, що накопичився за багато століть на міських звалищах, пише портал lenta.ua.

На відміну від архітектурних стилів, динамічно змінюють один одного протягом епох, відходи накопичувалися безперервно, фіксуючи історію людської діяльності. Підказки, знайдені на сміттєвих звалищах, наочно демонструють, процвітало місто або вступив у смугу депресії. «Це справжнє джерело даних про повсякденне життя і міський побут», — підкреслює професор Хайфського університету Гай Бар-Оз.

Археологи знайшли безліч артефактів

Археологи знайшли безліч артефактів — від керамічних горщиків і викинутих делікатесів, доставлених з берега Червоного моря, до виноградних кісточок. Ці кісточки допоможуть відродити улюблене вино візантійських імператорів, яке славилося по всьому Середземномор’ю — від Іспанії до Греції, конкуруючи з фалернским вином з Кампанії — кращим в Римській імперії.

Місцевий сорт винограду давно зник, залишилися лише тераси виноградників в околицях Элузы і руїни виноробень, але сучасна наука творить чудеса.

На відміну від архітектурних стилів, відходи накопичувалися безперервно, фіксуючи історію людської діяльності

Але, головне, дослідження показали, що утилізація сміття, яка була непогано налагоджена у 8-тисячної Элузе, припинилася приблизно в середині VI століття, за 100 років до арабського завоювання. В історіографії це вважається відносно благополучним періодом, коли Візантія майже вдвічі збільшила територію своїх володінь, але аналіз відходів у Элузе показує, що саме в цей час місто пережив занепад.

Виною тому — позднеантичный малий льодовиковий період і епідемія, відома як чума Юстиніана, жертвами якої тільки на Сході стали 100 мільйонів чоловік. Якраз на середину VI століття припав пік епідемії, коли в Константинополі щодня помирало 5 — 10 тисяч чоловік, і місто втратило 40% населення.

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Саме це, укупі з неврожаєм, викликаним похолоданням, послабило контроль імперії над віддаленими провінціями і призвело до їх занепаду, а не ісламське вторгнення, як вважалося раніше. «Довгий час ці чинники практично не враховувалися більшістю археологів», — пояснив професор Бар-Оз.

Раніше повідомлялося, що археологам вдалося знайти древнє місто Элуза. Група археологів в ізраїльській пустелі Негев натрапила на напис, зроблений на давньогрецькій мові. Вона ж і допомогла дослідникам знайти древнє місто.

Відкриття зробили фахівці з Ізраїлю та Німеччини. Вони здійснювали розкопки і наткнулися на камінь, на якому був напис із згадкою міста Элуза. Вчені визначили, що камінь має 1700 – річну історію.

До цього згадка про давній населеному пункті зустрічали тільки на папірусі. Повідомляється, що до цього археологи виявили руїни поселення, але точної впевненості не було, що це саме Элуза.

Також з’явилася інформація про те, що вчені зробили сенсаційне відкриття про племені майя. Індіанці майя, які жили в V-IX століттях в долині Копан на території сучасного Гондурасу, використовували тварин у своїх містичних ритуалах.

У похованнях племені були знайдені рештки тварин, у тому числі ягуарів, пум, оленів і крокодилів, яких судячи з усього привозили з різних місць і використовували або для ритуальних жертвопринесень, або в якості м’яса і для вичинки шкір.

Також індіанці приносили в жертву диких тварин: орлов, пум, ягуарів, гримучих змій. Під вівтарем міста Копан, де і відбувалися жертвоприношення, були знайдені останки різноманітних диких тварин. Вівтар був побудований у другій половині VIII століття.

Нагадаємо, що археологи виявили реліквію біблійного пророка.

Раніше Hyser повідомляв, що вчені знайшли загублене місто в Африці.

Також Hyser писав, що археологи виявили стародавній еліксир безсмертя.