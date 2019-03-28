Експерти назвали райські місця, де можна недорого почати нове життя

Експерти назвали найкрасивіші місця на Землі, куди можна переїхати.



Першим у цьому списку є так звані острови Кука, повідомляє Хартия. Це прекрасне місце в Новій Зеландії з тропічними островами і прекрасними пляжами. Житло тут знімати можна за сто тридцять доларів на місяць.

Найзручнішим європейським містом є Ческі Крумлов, в якому квартиру можна орендувати за чотириста доларів за місяць. Це зручний відмінний містечко, в якому є прекрасна річка, ярмарок, а також класична чеська архітектура — бруковані вулиці і будиночки.

До Тонсай в Камбоджі є справжнім раєм з пляжів і джунглів. Тут живуть лише кілька рибальський сімей, а знайти бунгало можна за копійки. Але знайте, що це реально дике місце на Землі і на пляжі ви можете зустріти справжні зграї бездомних собак.

Для любителів американського континенту радимо поїхати в мексиканському Гуанахуато. Квартира тут варто районі від ста п’ятдесяти до двохсот доларів. Їжа тут вкрай дешева.

Українські політики не люблять поширюватися про свій відпочинок на закордонних курортах.

І це не дивно, адже в більшості випадків мова йде далеко не про бюджетні варіанти. Як з’ясували журналісти 24 каналу, серед любителів розкішного відпочинку виявилися і деякі кандидати в президенти.

Так, нещодавно прогримів скандал, коли Юлія Тимошенко з сім’єю відправилася загоряти на шикарні пляжі іспанської Малаги. Ця поїздка залишилася б таємницею, якби падчерка Євгенії Тимошенко — Чарлі — не вирішила поділитися в соцмережах фотографіями з відпустки.

Після того випадку Юлія Тимошенко активно приховує інформацію про свій відпочинок, а її представники стверджують, що вона вважає за краще проводити час у колі сім’ї.

Ще одним любителем сімейного відпочинку опинився діючий президент Петро Порошенко.

Так, відомо, що Петро Порошенко відпочиває від роботи як в українських резиденціях, так і за межами країни. Зокрема, багато українців пам’ятають його скандальну поїздку з сім’єю на Мальдіви, де сімейство президента зупинився в п’ятизірковому готелі.