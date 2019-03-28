В Україні продадуть з молотка ексклюзивний Bentley: належав екс-міністру

У Києві на аукціон виставили заарештований Bentley, який простояв покинутим на вулиці не один рік.

Українські влада виставила на продаж ексклюзивний автомобіль – седан Bentley Arnage 1999 року. Машина кілька років простояла безхазяйної в одній зі столичних промзон, а в кінці лютого цього року її вивезли в рамках кампанії по евакуації транспортних засобів, які порушили ПДР (мабуть, Бентлі “потрапив під роздачу” за неправильну парковку). Після цього на неї наклали арешт, інформує портал Автоцентр.

Просять за рідкісний седан 692 259 грн або 25 640 доларів, хоча якщо покупець не знайдеться, ціну можуть знизити. Продадуть машину з аукціону 11 квітня, щоб взяти участь в торгах, потрібно внести внесок у розмірі 34 613 грн.

Машина кілька років простояла безхазяйної в одній зі столичних промзон

Кому ж належав цей Bentley Arnage? За непідтвердженою інформацією, Давиду Жванії – колишньому міністру з питань надзвичайних ситуацій України та депутата Верховної Ради.

До речі, Bentley Arnage випускався в 1998-2009 роках як флагманська модель марки. Автомобіль споряджався двигуном V8 в двох версіях 4.4 на 450 сил і 6.75 потужністю 400-500 л. с. найпотужніша версія прискорювалася до 100 км/год за 5,7 і розвивала 290 км/год максимальної швидкості.

Станом на 10 березня фотографію Bentley зі сторінки Центру в Facebook з невідомих причин видалили. Однак ЗМІ встигли її продублювати.

Bentley Arnage випускався в 1998-2009 роках як флагманська модель марки

Раніше повідомлялося, що столичні комунальники випадково знайшли розкішний вінтажний седан Bentley Arnage, що залишився без уваги свого власника. Раритетне авто впізнали на знімках, викладених у соцмережах Центром організації дорожнього руху Києва. «Вінтажний Bentley Arnage був покритий пилом і виявився «нічий».

У Центрі відзвітували, що з 25 лютого по 3 березня евакуювали в цілому 25 транспортних засобів, які належали порушникам ПДР. Серед знімків виявилося і фото вінтажного седана.

Станом на 10 березня фотографію Bentley зі сторінки Центру в Facebook з невідомих причин видалили. Однак ЗМІ встигли її продублювати.

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Технології

Як пишуть журналісти, це модель кінця 90-х років. Судячи з фото, вкриту товстим шаром пилу машину завантажили на евакуатор в одному зі столичних дворів. Про технічний стан авто нічого не повідомляється.

Bentley Arnage випускався британським автогігантом Bentley Motors Ltd., спеціалізується на машинах класу «люкс», з 1998 по 2009 рік. Деякий час він вважався самим потужним і швидким 4-дверним седаном на ринку, а в 2009-му його замінила нова модель Bentley Mulsanne.

Зараз на західних сайтах, в залежності від року випуску та стану, Bentley Arnage оцінюється в суму приблизно від 21 до 105 тисяч доларів.

Нагадаємо, що в ОАЕ виявили єдиний у світі кабріолет Bentley Mulsanne.

Раніше Hyser повідомляв, що в Україну офіційно повернувся Bentley.

Також Hyser писав, що Bentley буде виробляти электрокроссоверы.