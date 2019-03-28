Росія надасть Киргизії безвідплатну допомогу у розмірі 30 млн доларів

Уряд Росії надасть Киргизії фінансову допомогу в розмірі 30 млн доларів для підтримки держбюджету, заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков. Крім того, російські власті вирішили продовжити на березень–квітень міграційну амністію для громадян Киргизії у відповідь на прохання Бішкека.

«Зовсім нещодавно, у березні, про це ще невідомо, уряд Росії на прохання киргизів прийняло рішення про надання Киргизії $30 млн безоплатної фінансової допомоги на підтримку держбюджету»,— сказав він.

Також помічник президента нагадав, що в 2018 році Росія повністю списала держборг Киргизії в $240 млн, пише «Комерсант».

Говорячи про міграційної амністії, Ушаков зазначив, що вона буде продовжена на тих же умовах, що і раніше. «Для Киргизії це дуже важливе питання зі зрозумілих міркувань: тут дуже багато працює громадян Киргизії»,— пояснив він.

Помічник президента нагадав, що амністія була проведена в 2018 році. Киргизи, що порушили термін перебування в Росії, отримали можливість повернутися на батьківщину протягом двох місяців, а після відразу виїхати в Росію без залучення до адміністративної та іншої відповідальності.