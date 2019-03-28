Кучма став почесним членом Міжнародної академії астронавтики

Кучма більше 30 років працював у КБ “Південне” і на Південмаші; в бюро він з 1982 року був першим заступник генконструктора, а на заводі в 1986-1992 роках — гендиректором.

Другий президент України Леонід Кучма учора, 27 березня в Парижі, став почесним академіком Міжнародної академії астронавтики (IAA). Про це повідомила у Facebook його прес-секретар Дарка Оліфер.

IAA — заснована у 1960 році за ініціативою одного з основоположників аеродинаміки та ракетної техніки Теодора фон Кармана міжнародна громадська організація, яка об’єднує провідних учених та інженерів у галузі космічних досліджень.

За останні 30 років почесний статус отримали тільки вкрай видатні члени академії, пише прес-реліз IAA: перша людина в космосі Юрій Гагарін, перша жінка-космонавт Валентина Терешкова, перша людина на Місяці Ніл Армстронг, американський астронавт Джон Гленн, нобелівський лауреат фізик Луї Де Бройль і кілька інших.

Разом з Кучмою почесними академіками IAA стали друга людина на Місяці Базз Олдрін, учасник розробки першого французького супутника астрофізик Жан Бламон і астронавт Жюлі Пейет — нинішній генерал-губернатором Канади.

«Космічна діяльність України вже давно стала у світі її візитною карткою. Я дуже сподіваюся, що влада моєї держави розуміє важливість цього унікального статусу, і що вона буде приділяти достатньо зусиль заради його збереження», — сказав Кучма на урочистій церемонії.

В період його роботи там були розроблені різні оборонні і цивільні системи — від модернізації бойової ракети СС-18 (Сатана) та робіт за проектом «залізничного старту» СС-24 (Скальпель) до апаратури для висадки людини на поверхню Місяця і його повернення на орбітальний модуль.