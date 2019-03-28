НАТО відправляє в Одесу чергові два бойових кораблі

Два кораблі зі складу другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайдуть 1 квітня в Одеський морський порт з черговим візитом, повідомляє прес-служба посольства Канади в Україні, передає «Прямий«.







Мова йде про фрегаті королівських ВМС Канади «Торонто» та фрегат ВМС Іспанії «Санта Марія», які прибудуть до Одеси після патрулювання в Чорному морі разом з іншими кораблями у складі другої постійної військово-морської групи НАТО протягом декількох діб.



Під час перебування в Одесі командири кораблів проведуть зустрічі з військовими Збройних сил України, в тому числі ВМС України та представниками місцевої влади, а також будуть приймати відвідувачів на борту кораблів під час відкритих для відвідувань годин.



Нагадаємо, раніше ВМС України і Франції відпрацювали протимінні дії в Чорному морі.