Банки РФ почали підключатися до китайському аналогу SWIFT

Деякі банки РФ вже підключилися до китайському аналогу SWIFT для полегшення взаєморозрахунків між Росією і Китаєм, розповів начальник управління відносин з іноземними регуляторами департаменту міжнародного співробітництва ЦБ РФ Володимир Шаповалов.

“Що стосується співпраці у сфері платіжних систем, ряд банків підключилися до китайської системі CIPS (China International Payments System), що дозволило спростити процедуру маршрутизації платежів. Ви знаєте, Банк Росії створив систему СПФС – систему передачі фінансових повідомлень, її експортна версія була презентована в кінці минулого року, зараз ми активно її показуємо всьому світу, в тому числі в Китаї. Сподіваємося, що китайські банки будуть активніше її розглядати і розглядати можливість підключення”, – заявив чиновник в ході VIII міжнародного форуму Росія – Китай.

Шаповалов також зазначив, що цей факт дозволить полегшити обслуговування товарообігу між Росією і Китаєм.

Система передачі фінансових повідомлень (СПФС) була створена Банком Росії у відповідь на ризики можливого відключення російських банків від міжнародної системи SWIFT з-за санкцій (що вже сталося з Іраном).

Представники системи в жовтні 2014 р. заявляли, що SWIFT відчуває тиск з боку ряду держав, які наполягають на її приєднання до санкцій проти РФ, однак не має наміру піддаватися.