ГПУ відповіла на повідомлення ЗМІ про нових підозрюваних у справі Гандзюк

Список осіб, які можуть бути причетні до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, може бути розширений. Слідство вже володіє новими фактами по справі. Про це йдеться у заяві Генпрокуратури України

Як стверджують у ГПУ, наслідок ніколи не виключало можливості притягнення до відповідальності інших учасників злочину крім тих, які вже проходять по справі. Там нагадали, що про таку можливість неодноразово говорив генпрокурор, процесуальні керівники і члени слідчої групи. У тому числі — під час закритого спілкування на засіданні парламентської слідчої комісії.

«Відео Олексія Левіна, опубліковане в Інтернеті, розглядається виключно як спосіб захисту підозрюваних у вбивстві. Левіна та Владислава Мангера, адвокат якого і організував це інтерв’ю. Тим більше, що воно з’явилося в Україні в дні розгляду в Шевченківському райсуді зміни запобіжного змісту Мангера, де прокуратура наполягає на безальтернативному арешт», — сказано в заяві.

При цьому, як стверджують прокурори, ніякого доказового значення для слідства інтерв’ю особи, що переховується від слідства, немає.

«У цьому інтерв’ю немає новин. Останнім часом слідство отримало додаткові докази по справі. Даний факт може привести до розширення списку підозрюваних у замовленні та організації злочину. Розглядаються робочі версії, які не виносяться в публічну площину», — підсумували в ГПУ.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві радника мера Херсона Катерини Гандзюк Олексій Левін розповів ЗМІ, що заступник голови Херсонської ОДА і депутат від БПП Євген Рищук звертався до нього з проханням «якось покарати» активістку за грошову винагороду.