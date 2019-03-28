Зайцева і Дронов шокували родичів жертв ДТП цинічністю

Родичі загиблих і покалічених у страшному ДТП на вул. Сумській у Харкові з Оленою Зайцевої та Геннадієм Дроновым шоковані подачею апеляцій.

Адвокати винуватців та їх клієнти при цьому “забули” про виплату компенсацій. Про це розповів адвокат Дмитро Марцонь, який представляє інтереси родичів загиблих Алли та Анастасії Сокіл, Ніни Кобесовой і Наталії Умаевой, пише “Сьогодні”. “Реагують надзвичайно погано. Це знову змусить їх ходити в суд, переживати все це горе, страждати. Така перспектива нікого не радує”, – підкреслив він.

Захисник також нагадав, що за виплату компенсацій досі ніхто не брався. Захисники Зайцевої та Дронова навіть не зверталися до потерпілим і їх представникам. “Ніяких виплат не було, ніхто до нас не звертався. Я навіть у адвоката Дронова Сергія Перепелиці питав, чи планують щось виплачувати. Мені відповіли, що, якщо автомобіль продадуть, тоді, може, щось дадуть, але не зрозуміло, коли і кому. Ніяких конкретних термінів і пропозицій”, – пояснив Марцонь. Незважаючи на це, адвокати потерпілих мають намір боротися далі.

“Ми не склали руки. Ми зараз готуємо звернення з розгляду дій пані Федірко (нарколог) та слідства на факт того, що вони фактично “поховали” наркологічну експертизу. Ми багато разів про це заявляли і далі будемо вимагати, щоб перевірили ці дії на факт службової недбалості – чому так сталося. Наркологія киває на слідчого, що, мовляв, він все запоров, а слідчий киває на наркологію. І, в результаті, ніхто ні в чому не хоче розбиратися”, – резюмував адвокат.