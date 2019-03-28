Наталі Портман стала жертвою психа

Голлівудська актриса Наталі Портман в черговий раз викликала поліцію із-за переслідувача, який підстерігав зірку біля її будинку. Чоловік, який представився по імені Джон Двк (ім’я головного героя однойменного бойовика), 31 січня проник у будинок Портман, після чого актриса подала в суд на нього, пише Sun.

Так, суд заборонив переслідувачу протягом п’яти років наближатися до Наталі і її родині ближче, ніж на 100 ярдів (91,44 метра). Однак у вівторок, 26 березня, він в черговий раз наблизився до будинку актриси.

Зазначається, що чоловік давно переслідував Наталі і дзвонив у домофон, щоб поговорити з нею. Коли Наталі знову побачила незнайомця днем, вона негайно викликала поліцію.

Правоохоронці відправили сталкера в психіатричну лікарню і заборонили купувати і носити зброю. Крім того, чоловік зізнався поліції, що «кілька разів спілкувався з Наталі Портман телепатично і приїхав з Колорадо в Лос-Анджелес, щоб зустрітися з нею».