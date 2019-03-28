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Amazon екранізує фантастичний роман «Дике плем’я»

28.03.2019

Потоковий сервіс запускає у виробництво адаптацію науково-фантастичного роману Октавії Е. Батлер «Дике плем’я».

Октавія Е. Батлер — одна з найвідоміших американських чорношкірих письменниць-фантастів. Роман «Дике плем’я» («Wild Seed») вона опублікувала в 1980 році. Він входить в цикл «Patternist series», що складається з п’яти книг, і є четвертим в хронологічному порядку.

«Дике плем’я» — історія любові і ненависті, головні герої якої — двоє безсмертних африканців, які подорожують сторіччя за сторіччям з доколониальной Західної Африки в далеке-далеке майбутнє. Доро — вбивця, який використовує свою силу, щоб розводити і забивати людей, як худобу. Аньянву — цілитель, який змушує Доро переглянути свою тисячолітню жорстокість. Їх протистояння змінює хід історії протягом століть.

Продюсують проект компанія Джуліуса Теннона JuVee Productions і актриса Віола Девіс. Терміни виробництва поки не називаються.

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