Amazon екранізує фантастичний роман «Дике плем’я»

Потоковий сервіс запускає у виробництво адаптацію науково-фантастичного роману Октавії Е. Батлер «Дике плем’я».

Октавія Е. Батлер — одна з найвідоміших американських чорношкірих письменниць-фантастів. Роман «Дике плем’я» («Wild Seed») вона опублікувала в 1980 році. Він входить в цикл «Patternist series», що складається з п’яти книг, і є четвертим в хронологічному порядку.

«Дике плем’я» — історія любові і ненависті, головні герої якої — двоє безсмертних африканців, які подорожують сторіччя за сторіччям з доколониальной Західної Африки в далеке-далеке майбутнє. Доро — вбивця, який використовує свою силу, щоб розводити і забивати людей, як худобу. Аньянву — цілитель, який змушує Доро переглянути свою тисячолітню жорстокість. Їх протистояння змінює хід історії протягом століть.

Продюсують проект компанія Джуліуса Теннона JuVee Productions і актриса Віола Девіс. Терміни виробництва поки не називаються.