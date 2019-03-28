Вогняне небо над містом: з’явилися нові подробиці потужного пожежі з вибухами у Кропивницького

Увечері в середу, 27 березня, у Кропивницького пожежники ліквідували масштабну пожежу вантажівок з газом. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в області.

Як зазначається, перші повідомлення про пожежу надійшло в службу близько 20:00.

За попередніми даними, причиною гучних вибухів та пожежі було спалах трьох цистерн з газозаправочным обладнанням на автомобільній стоянці.

Під час гасіння пожежі сталося 7 вибухів різної потужності, з подальшим загоранням поруч розташованих 10 легкових автомобілів, 5 вантажних автомобілів і будівлі колишньої СТО на площі 200 квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 20:55 у 22:45 – ліквідовано.