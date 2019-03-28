Парламент Британії відхилив вісім варіантів Brexit

Лідери ЄС погодилися продовжити Brexit.



Британський парламент у середу ввечері відхилив вісім різних пропозицій щодо виходу країни з Євросоюзу.

Вісім опцій, пропонованих і проголосував протягом бурхливого дня у Вестмінстері варіювалися від проведення другого референдуму до виходу з ЄС без угоди 12 квітня.

Голосування відбулося у той день, коли прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що готова піти у відставку, якщо парламент нарешті схвалить угоду, про яку вона домовилася з Брюсселем. Депутати вже двічі відхиляли угоду.

Очікується, що Мей зробить третю спробу винести угоду з ЄС на голосування пізніше на цьому тижні на тлі новин про те, що деякі з її найбільших критиків у партії, у тому числі екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, тепер готові підтримати її.

Разом з тим голосування за угодою в третій раз – під загрозою, оскільки спікер Палати громад, скориставшись правилом 1604 року, заявив про необхідність внесення змін у документ. В свою чергу будь-які зміни повинні бути погоджені з ЄС.

Лідери ЄС погодилися продовжити Brexit до 22 травня, за умови, що Палата громад схвалить угоду про вихід.

Якщо документ не буде затверджений, лідери ЄС погодилися на продовження до 12 квітня, вимагаючи від Лондона “визначити подальший напрямок цієї дати”.