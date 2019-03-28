В Україні оголосять полювання на «евробляхи»: залишилося кілька тижнів

В українських «евробляхеров» залишилося менше двох місяців. У травні поліція перестане «закривати очі» на нерозмитнені авто і зможе зупиняти будь-яку «бляху». За пільговою ставкою легалізували тільки близько половини «еврономеров». Інші або сподіватися, що правоохоронці не будуть користуватися новими правами, або планують позбутися від авто.

Тим часом у поліції вже готуються до «полювання» за порушниками і розглядають можливість об’єднати сили з митницею.

Головне:

половина «евроблях» все ще не пройшли процедуру розмитнення;

частина водіїв розраховує, що поліція не буде користуватися своїми правами і не стане штрафувати «єврономера»;

з 25 травня поліцейські зобов’язані зупиняти авто без реєстрації, якщо є інформація про порушення митного кодексу.

В Україні залишилося близько 260 тис. нерозмитнених авто. Пільговий період розмитнення (коли можна було заплатити акциз зі знижкою в 50%) вже закінчився, проте і зараз будь-який водій на «єврономерах» може легалізувати свій транспортний засіб. Зараз кількість бажаючих значно поменшало. «Черги на кордонах практично зникли», – заявив в ефірі одного з телеканалів голова Госпограничной служби Петро Цигикал.

«Подивимося, що там після виборів буде. Вже стільки раз лякали, що жахалка зламалася», – обурюється водій. Варто зазначити, що за законом «єврономера» не мають права займатися комерційними перевезеннями в Україні. Більш того, пасажиру такого таксі буде вкрай складно відстояти свої права і у випадку ДТП отримати компенсацію.

Як відомо, до травня «евробляхеры» вільно можуть кататися по своїх містах, а вже менше, ніж через два місяці поліція обіцяє оголосити на них справжнє полювання. Драконівські штрафи повинні сприяти тому, щоб нелегальні авто зовсім зникли з вулиць.

Юрист Олександр Плахотник зазначає: деякі розмитнювати авто просто не вигідно. Вартість машини після сплати податків, акцизів і збору може виявитися вище, ніж її ринкова ціна в Україні. «Бляхеры» ввозили і хороші авто, і відвертий металобрухт. Чим старше машина і чим більше у неї об’єм двигуна, тим дорожче доведеться заплатити за розмитнення. Тому, звичайно, якщо машині 15 років, який сенс виплачувати цей величезний акциз? А у деяких немає таких коштів», – пояснює експерт.

У той час як одні чекають травня і сподіватися на бездіяльність поліції, інші шукають нові лазівки в законі. Намагаються ввозити на митну територію України авто в режимі комерційних перевезень. Нібито їм треба доставити вантаж за дорученням комерційної структури за межами України. Цим вантажем насправді може бути, наприклад, пачка паперу, однак при цьому вони вимагають пропустити їх. Голова профільного парламентського комітету Ніна Південця заявляє: лазівки в Митному кодексі немає, а пропускати такі авто не можна. Більш того, за словами нардепа, ця норма стосується вантажних авто, а не легкових. Тобто будь-яка легковик, оформлена на комерційну структуру в Литві, не може заїхати на територію України нібито для доставки вантажу.

Але представники «Авто Євро Сила» (лобіюють інтереси власників нерозмитнених авто) наполягають на своєму. Кілька тижнів тому вони, намагаючись домогтися пропуску 12 машин нібито «з комерційним вантажем», влаштували «війну» з прикордонниками Львівської області і навіть зажадали звільнень. «Керівництво Львівської митниці отримала команду з порушенням закону лягти кістьми, але не пустити авто комерційного призначення», – заявили активісти.

Машини в Україну ввозять в режимі транзиту (на період до 10 діб) і в режимі тимчасового ввезення (до одного року). Причому другим режимом можуть за законом користуватися тільки нерезиденти, тобто іноземні громадяни. За фактом машини оформляли на іноземців, а потім за дорученням передали українцям.

З 1 травня правоохоронці отримають доступ до бази даних прикордонників, зазначає заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Поліція зможе перевіряти, хто і коли привіз машину на іноземних номерах, якщо терміни порушили, авто будуть зупиняти.

Зараз же за чинним законом підстав для зупинки авто немає. Легально зупинити «бляху» можна лише після того, як з’явиться інформація про порушення закону.

Якщо зупинене авто було ввезено в режимі транзиту, максимальне покарання – конфіскація авто за рішенням суду. «Розмір штрафу залежить від того, на скільки днів порушили терміни. Якщо на одну добу – 170 грн, від 1 до 10 діб – 3,4 тис., від 10 до 20 – 8,5 тис., від 20 до 30 – 8,5 тис. і від 30 діб -170 тис. грн», – розповідає Олександр Плахотнік.

Менш жорсткі вимоги до водіїв, чиї авто знаходяться в режимі транзит. Вони за затримку на три доби повинні будуть заплатити штраф в 850 грн (або попередження), від 3 до 10 діб – 5,1 тис., від 10 до 20 -17 тис., від 20 до 30 – 85 тис. і більше 30 діб – ті ж 170 тис. грн.

Крім того, введено нові види відповідальності – за водіння автомобіля на іноземних номерах особою, що це авто не ввозила і отримання доходів від «евроблях» (таксі).

Поліція зможе виписувати постанови і штрафувати водіїв авто без реєстрації. Щоб конфіскувати автомобіль, знадобиться рішення суду. Крім того, у законі прописано, що користуватися машиною може тільки той, хто її ввіз.

«Введена обов’язок поліцейського зупиняти транспортні засоби, якщо існує інформація про порушення його власником транс митних правил, або якщо безпосередньо транспортний засіб є об’єктом порушення митних правил», – пояснює Олексій Білошицький.