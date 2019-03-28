Якщо виграє Зеленський — світ не завалиться

Знаєте, що я хочу вам сказати, хлопці?

Те, що викликає у вас таке неприйняття, таку взаємну ненависть і потоки образ, називається демократія.

І ще — вам чужа свобода слова.

І ще — ви ненавидите свободу вірити в те, у що хочеться не вам, а комусь іншому.

На словах ми не хочемо нагадувати «запоребрик», а насправді намагаємося випалити напалмом те, що з величезним трудом проросло в громадянському суспільстві.

Вибори — це від слова «вибирати», а не від слів «підтримувати» або «підкорятися». Путінський режим імені п’ятого терміну вічно обраного прикидається демократією, а ми з захопленням граємося в тоталітаризм.

Якщо людина не підтримує ваші погляди, переконання або вибір, то зовсім не обов’язково він дурний, продажна або їм керує рука Москви. Просто він думає інакше. Це нормально.

Всі не можуть йти в ногу. Вільні люди звичайно ж теж ходять строєм, але при жорсткій необхідності — наприклад, в армії, а не для задоволення побродити стадом за мирним лугах.

Ви так жорстоко і брудно клеймите один одного, що я перестаю розуміти, як різні політичні групи подивляться один одному в обличчя після виборів. Ні, політики розберуться, їм не в першій ссать один одному в очі, а от ті, хто проголосує за Зеленського будуть спілкуватися з прихильниками Порошенко і навпаки — я не розумію.

І ще, мені цікаво, де сьогодні ті, хто зовсім нещодавно проголосував за ростовського в’язня? Зараз кого не запитаєш голосував виключно проти всього поганого, за все хороше. Упевнений, через три роки, всі будуть на блакитному оці віщати, що голосували за переможця. І неважливо, хто буде цей переможець. Хто переможе, той і буде правий. До того моменту, як не побіжить в Ростов.

Наш вибір завжди правильний. Вибір наших опонентів — це вибір дурний, шкідливий і за гроші.

Слухайте, Януковича теж вибрали ми. Ми всі. Його обрала Україна на демократичних виборах. Більшістю голосів. Після Ющенка, до речі. Після Майдану 2004. Добровільно.

Пам’ятайте: Ющенко — ТАК!?

Скільки часу знадобилося, щоб він став НЕ ТАК? Настільки НЕ ТАК, що політичний труп Януковича виліз з могили і був обраний більшістю голосів?

Ющенко теж був вільним вибором, який ми так пристрасно захистили, щоб добровільно похерити через 4 роки.

Розумієте, вибирати — розчаровуватися — знову вибирати — це нормально. Це процес, який називається еволюцією.

Ось трах*ть конституцію, щоб консервувати владу — ненормально.

Я не підтримую Тимошенко, але знаю пристойних і цілком адекватних людей, які будуть за неї голосувати. Їх трохи в моєму оточенні, але, якщо їх раптом виявиться більшість і ЮВТ отримає омріяну владу, я прийму вибір більшості.

Тому що я переконаний, що помилки виправляються, а політичне мертве болото диктатури — смерть для суспільства.

І якщо при владі залишиться Порошенко — це не трагедія і не кошмар. Це означає, що велика частина суспільства його підтримує. І не треба мені розповідати про фальсифікації, йдіть спостерігачами — ви в своєму праві.

І якщо виграє Зеленський — відмінно. Світ не завалиться. Складні системи стійкі, цього ще в інституті вчать. Він не рухнув ні при любих друзів, ні при донецьких пацанах, вже як-небудь витримає новий криворізько-дніпровський період.

Навчитися поважати чужий вибір і не плювати на чужу думку — ознака цивілізованості суспільства. Нинішня поведінка — сомалійський синдром. Мені соромно за деяких моїх знайомих. Здатність до критичного мислення випалена дощенту найпримітивнішими пропагандистськими прийомами. Залишилися лише рефлекси.

Демократія — це не означає автоматичну перемогу того, що подобається вам. Це вільна конкуренція думок і коректний підрахунок голосів.

Подбайте краще про те, щоб висловити свою думку в бюлетені і простежити за тим, щоб голоси правильно врахували.

Закидати один одного лайном неконструктивно.

Ян Валетов