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Сирія оголосила про потужної атаки Ізраїлю

28.03.2019

Сирія звинуватила Ізраїль завдав потужного удару по місту Алеппо, яким було повністю вирубано електрика.

Атака нібито сталася в середу близько 23:00 за місцевим часом, повідомляє державне телебачення країни.

Зокрема, представник міліції повідомив, що ударам піддалися цивільний аеропорт Алеппо, яке розташоване поруч поселення Джібрін і промислова зона Шейх-Наджар.

ППО Сирії, за даними держтелебачення країни, збила кілька цілей в районі Шейх-Наджара

 

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