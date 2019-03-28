Сирія оголосила про потужної атаки Ізраїлю

Сирія звинуватила Ізраїль завдав потужного удару по місту Алеппо, яким було повністю вирубано електрика.
Атака нібито сталася в середу близько 23:00 за місцевим часом, повідомляє державне телебачення країни.
Зокрема, представник міліції повідомив, що ударам піддалися цивільний аеропорт Алеппо, яке розташоване поруч поселення Джібрін і промислова зона Шейх-Наджар.
ППО Сирії, за даними держтелебачення країни, збила кілька цілей в районі Шейх-Наджара
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