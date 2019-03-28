На Чернігівщині стався вибух на військовому полігоні

Надзвичайна подія сталася в смт Гончарівське на загальновійськовому полігоні.
Про це прес-служба оперативного командування «Північ» повідомляє в Facebook.
Згідно з інформацією, 27 березня в смт Гончарівське на загальновійськовому полігоні оперативного командування «Північ» двоє військовослужбовців при огляді території знайшли невідомий вибуховий предмет.
Порушивши правила безпеки та поводження з невідомими вибуховими предметами, один з військових взяв в руки предмет і відкинув його. В результаті стався вибух.
Військовослужбовець отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості і був доставлений у медичний заклад.
Його життю нічого не загрожує. Другий військовослужбовець не постраждав.