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На Чернігівщині стався вибух на військовому полігоні

28.03.2019

Надзвичайна подія сталася в смт Гончарівське на загальновійськовому полігоні.

Про це прес-служба оперативного командування «Північ» повідомляє в Facebook.

Згідно з інформацією, 27 березня в смт Гончарівське на загальновійськовому полігоні оперативного командування «Північ» двоє військовослужбовців при огляді території знайшли невідомий вибуховий предмет.

Порушивши правила безпеки та поводження з невідомими вибуховими предметами, один з військових взяв в руки предмет і відкинув його. В результаті стався вибух.

Військовослужбовець отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості і був доставлений у медичний заклад.

Його життю нічого не загрожує. Другий військовослужбовець не постраждав.

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