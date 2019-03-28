На Бориспільській трасі під Києвом зіткнулися 20 автомобілів

На Бориспільській трасі, у напрямку на Київ, в ніч з 27 на 28 березня сталася масова аварія. На одній ділянці дороги за невеликий проміжок часу зіткнулися більше двадцяти автомобілів.

Перше ДТП на Бориспільській трасі, що і спровокувало ланцюжок аварій, відбулося березня близько 23:30. В результаті масштабної ДТП постраждали як легкові, так і вантажні автомобілі. На невеликій ділянці траси машини були розкидані фактично по всій дорозі. Кілька автомобілів полетіли у відбійник. Поліції довелося перекрити трасу від вулиці Бориспільській до станції метро «Бориспільська».

Фото: kiev.informator.ua

Обійшлося без постраждалих і жертв. Причиною масового зіткнення став сильна ожеледь, який покрив дорожнє полотно.

Фото: kiev.informator.ua

На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції.

Відео: youtube.com