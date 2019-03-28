Закордонні інвестори створюють «Реєстр корумпованих чиновників і суддів України»

Поки керівництво української держави все ще тільки декларує боротьбу з корупцією, іноземні інвестори, що постраждали від беззаконня чиновників і суддів, змушені запускати власні механізми захисту.

В першу чергу, недобросовісні чиновники, судді та, що важливо, члени їх сімей, вносяться до спеціальних списків, які забороняють пускати їх у США, Великобританії та Євросоюзу.

Також, найближчим часом за ініціативи групи постраждалих інвесторів в мережі з’явиться «Єдиний реєстр корумпованих суддів». Майже рік чорний список діяв в тестовому закритому режимі, але вже через два місяці він стане публічним. Даний реєстр створюється для оперативного інформування представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій по боротьбі з корупцією, Державного департаменту США.

Як відомо, подолання корупції в судовій системі було одним з основних обіцянок, які президент України Петро Порошенко дав Заходу. І не виконав.

Олег Бойко