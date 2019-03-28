Facebook заборонив підтримку білого націоналізму

До заборони приєднався Instagram.



Соціальні мережі Facebook і Instagram вчора, 27 березня, оголосили про повну заборону “підтримки і вихваляння білого сепаратизму і білого націоналізму” на своїх сторінках.

Facebook, заявляє, що провів низку консультацій з представниками громадянського суспільства та науковцями”, які переконали компанію в тому, що “білий націоналізм неможливо відокремити від груп переваги білої раси White Pride і організованих груп ненависті”.

Facebook припускає демонстрацію гордості за своє етнічне походження, але буде переслідувати за прояви білого націоналізму.

Соцмережа оголосила про кампанії “допомоги тим, хто зважиться покинути ряди радикалів” – їм допоможе організація Life After Hate.