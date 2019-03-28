Дженніфер Еністон порадувала стрункими ніжками в шкіряних лосинах

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка 11 лютого відзначила 50-річчя, прийшла на презентацію Apple у відвертому вбранні total black.

Для виходу в світ зірка серіалу «Друзі» вибрала шкіряні сумочки, які підкреслювали стрункі ноги Дженніфер, і чорну блузку з екстремальним декольте. На грудях у знаменитості виблискували золоті підвіски, волосся було акуратно укладене. Із взуття зірка одягла зухвалі чорні черевики на підборах.

На сцені актриса позувала не одна, а разом зі своєю колегою голлівудська актриса Різ Візерспун. 43-річна знаменитість вирішила бути консервативною і одягла просте плаття темно-синього кольору з бежевими човниками на високих підборах.