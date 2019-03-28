Не було в природі: як на неіснуючого «прем’єра ЛНР» клюнули російські «ихтамнеты» і українські зрадники

Це підтверджує аналіз його сторінки і інші дані. У листуванні з «Козловим» цей персонаж просив зустрічі, згадуючи «бойові будні». Особливо цинічно і підло — прислав своє фото на тлі вбитих воїнів. Характерна риса для представників «русского мира».

В інтересах власників гіпермаркетів «Епіцентр» вів переговори з «Козловим» бізнесмен, видавець Ігор Бразовский. Він з’ясовував можливість відновлення контролю Герегами над об’єктами на окупованих територіях і посилався на «доступ до тіла».

«Бразовский був багаторічним помічником куму Президента, нардепа від БПП Оксани Білозір, яка є шкільною подругою Галини Гереги. Олександр Герега є близьким соратником Президента Порошенко, його довіреною особою і контролює на виборах Хмельницьку область. Як відомо, Гереги ведуть зараз бізнес на території РФ і в окупованому Криму», — відзначають в соцмережах.

Цікавою є листування «Сергія Козлова» з Сніжаною Зорич. Вона стверджує, що є радником в Міністерстві торгівлі, туризму та телекомунікацій Республіки Сербія. Надає документи, що підтверджують перерахування грошей бойовикам і просить «Козлова» допомогти одному з них – Сергію Красовицкому. Зорич стверджує, що контактує з Ольгою Милунович, уродженкою Луганська, якою передавала гроші. Остання зараз є громадянкою Сербії і налагоджує культурні контакти нової батьківщини з «ЛНР». Що цікаво, влітку 2014 року в розпал війни вона вільно подорожувала України і відвідувала Києво-Печерську Лавру.

Показово, що на всіх вищевказаних осіб досі не звернули увагу українські спецслужбаы і правоохоронні органи. Всього зараз розслідувачі виклали досьє на 16 осіб.

Автор: Максим Кириленко