Смерть у лісі: з’явилося архівне відео ліквідації снайпера бойовиків на Донбасі

В мережу виклали відео, на якому, як стверджується, відображена загибель одного з снайперів бойовиків на Донбасі.

Відповідний запис опублікована на Facebook сторінці “Вантаж 200 з України в Росію”.

На відео можна побачити, як хтось у формі і снайперською гвинтівкою веде вогонь, ховаючись у траві, потім стріляє у тому ж напрямку з пістолета, а потім ззаду нього лунає вибух і стрілок падає. “Загибель снайпера окупантів з позивним Варга. Відео за червень 2016 року”, – йдеться у підписі до відео. У коментарях до відео, втім, багато користувачі висловили сумнів у справжності відео.

“Видно ж, що фейковое відео. Ось кому-то нема чого робити, як під час бою знімати типу снайпера, і як раз за хвилину до прильоту міни (що там оператор, до речі, як осколки). Про саму роботу “снайпера” і постріли пістолетом (чого не арбалетом) – тут навіть людям, далеким від війни, все зрозуміло”, – пише один з коментаторів.