Мешканець Києва забив до смерті сплячого брата

Дніпровський районний суд визнав винним раніше судимого киянина в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своєму братові.

Про це йдеться у вироку, розміщеному в Єдиному держреєстрі судових рішень.

З матеріалів справи відомо, що 19 грудня 2017 року чоловік прийшов додому п’яний, підійшов до сплячого брата і став його бити.

Брат був напідпитку, і не міг чинити опір. Побиття тривало близько півгодини. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Суд засудив підсудного до 7 років позбавлення волі.