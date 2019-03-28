«Я знаю російську». Ляшко готовий до переговорів з Путіним

Лідер «Радикальної партії» і учасник президентських перегонів Олег Ляшко готовий вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним у разі своєї перемоги на виборах.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV.

«Я готовий вести переговори з ким завгодно, у тому числі з Путіним… Я готовий з Путіним, з Трампом з ким вести переговори заради того, щоб повернути території, повернути світ», — зазначив кандидат у президенти.

Олег Ляшко додав, що готовий говорити з президентом Росії на зрозумілій йому мові, так як теж знає російську та перекладачі йому не потрібні.

Крім того він підкреслив, що при цьому не здасть «ні одного метра і ні одного дюйма національних інтересів».

«Треба не демонструвати гнучкість спини, а сталеві яйця і сталеві нерви для того, щоб досягти результату», — заявив політик.