Американський місто заполонили отруйні жаби

Тисячі жаб заполонили місто.



Американський місто Палм-Біч-Гарденс, штат Флорида, страждає через нашестя жаб-ага.

Тисячі отруйних земноводних повзають по тротуарах, закупорюють труби в басейнах і створюють загрозу життю домашніх тварин. Фахівці пов’язують це з незвично теплою погодою, яка встановилася в регіоні в лютому.

“Зима була тепліше звичайного, потім дві або три тижні тому йшли проливні дощі, що спонукало жаб розпочати цикл розмноження”, – говорить Марк Холледей з компанії Toad Busters, яка займається боротьбою з шкідниками.

Він вважає, що через 22 дні на світ з’явиться новий виводок, і жаб стане ще більше. Жаби-ага завезені у Флориду з Центральної і Південної Америки і вважаються інвазивним виглядом. Вони виростають до 24 сантиметрів у довжину, а їх вага може досягати кілограма.

В небезпечних ситуаціях жаби виділяють отруйну субстанцію. Вона призводить до судом, паралічу і смерті у тварин і викликає галюцинації у людей. В Австралії речовина буфотенин, що входить до складу речовини, що виділяється жабою, включено в список заборонених наркотиків поряд з героїном і марихуаною.