Покинута військова база в Антарктиді — знайдені нові архівні дані

Знайдені нові архівні дані про наявність в Антарктиді занедбаної військової бази в середині ХХ століття. Згідно з архівами Пентагону, США мали можливість досліджувати «деякі об’єкти, імовірно військового призначення». Точна приналежність цих об’єктів тій чи іншій країні в цих звітах не вказується, зате є дата — січень 1947 року. Ця дата пов’язана з американською військовою експедицією в 1946 — 1947 роках, коли проводилося картографування Антарктиди в різний районах. В тому числі взимку 1947 року велося картографування місцевості в районі Землі Королеви Мод.

Ймовірно, саме в цьому районі в 1938 році висадилася німецька антарктична військова експедиція — єдина офіційно, за весь період Третього Рейху, хоча конспірологи стверджують, що була ще одна — в 1943 році. Однак її слідів немає ні у відкритих архівах, ні в спогадах перших осіб Рейху.

У той же час програма ВМС США з освоєння Антарктики, 1946-1947, це американська антарктична експедиція, організована ВМС США в 1946 році, в цілях дослідження Антарктиди. Як відомо, під час цієї експедиції було кілька непередбачених ситуацій. Зокрема військові втратили три літака під час дослідження континенту.

Про військових об’єктах інформація скуповуючи — вони повинні були бути обстежені до кінця січня. Змогли їх належним чином досліджувати достеменно невідомо, пише видання Explourer, але вже через три тижні всю американську експедицію згорнули. Ймовірно дослідження цих об’єктів було однією з кінцевих цілей експедиції, крім картографування та підтримки громадянської дослідницької інфраструктури США в Антарктиді.

Офіційно, до складу Оперативного з’єднання флоту США входили 4700 чоловік, 13 кораблів і 33 літака. Основною науковою метою експедиції було підстава антарктичної дослідної станції Літл Америка-IV». Додаткової — обстеження прилеглих територій. Але відомо, що було задіяно мінімум два підводні човни, для дослідження якихось «глибинних гротів і тунелів».

(на фото — Підводний човен СС-408 «Сеннет» під час операції «Highjump»)