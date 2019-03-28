Дійсно можуть відібрати житло за борги по комунальних платежах

Українці заборгували за комуналку 62,6 млрд грн

Нещодавно міністр юстиції України Павло Петренко написав у своєму Twitter-акаунті, що ніхто не має права забирати у людини житло за борги по комунальних платежах. Він також додав, що якщо українцям хтось загрожує конфіскацією майна, вони завжди можуть звернутися за консультацією до юристів системи безоплатної правової допомоги координаційного центру.

«Ще раз хочу наголосити: питання про конфіскацію майна та житла за борги за комуналку – навіть не обговорюються. Ніхто не має права забрати квартиру, в якій ви живете», – написав міністр.

Але українське законодавство говорить про інше і цілком допускає можливість конфіскації майна при наявності великих заборгованостей по комунальних платежах. При цьому ми знаємо, що в Україні існує величезна заборгованість за послуги ЖКГ: за даними Держстату заборгованість українців за оплату житлово-комунальних послуг за січень склала 62,6 млрд гривень. У грудні комунальні борги населення становили 55,6 млрд гривень. Таким чином, за місяць сума зросла на 7 млрд гривень.

Борги по кожній комунальної послуги склали:

за поставки природного газу – 29,1 млрд гривень;

за централізоване опалення і постачання гарячої води – 20 млрд гривень;

за постачання електроенергії – 5,7 млрд гривень;

за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 4,1 млрд гривень;

за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3,1 млрд гривень;

за вивезення побутових відходів – 0,6 млрд гривень.

У січні українці сплатили за ЖКП 15,1 млрд гривень, що становить 71,8% від нарахованої за цей період суми (21 млрд гривень).

Журналісти поспілкувалися з юристами і дізналися, коли можуть забрати житло за несплачену комуналку, чи можна цього уникнути, і як відбувається процедура конфіскації майна.

Юристи в коментарях «Сегодня» розповіли, що згідно з українським законодавством, житлоплощу за борги по комуналці дійсно можуть забрати, правда, це самий крайній випадок.

«Законом «Про виконавче провадження» регламентовано, що стягнення нерухомості (зокрема, квартири, будинку) фізичної особи здійснюється при відсутності у нього достатніх для покриття заборгованості коштів чи рухомого майна. Тому стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник, провадиться в останню чергу. Насамперед для сплати боргу використовуються грошові кошти та інші цінності боржника. При їх відсутності, стягнення відбувається за рахунок цінного рухомого майна, наприклад, автомобіля, дорогої побутової техніки і тому подібного, що легко буде швидко продати і отримати максимум коштів», – пояснює Євген Ляшук, адвокат ПКК «Де-Юре».

Але ініціювати конфіскацію житла можна лише в тому випадку, якщо заборгованість перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати – більше 83 460 грн, т. к. тепер мінімалка становить 4173 грн.

Щоб конфіскувати житло, постачальника житлово-комунальних послуг необхідно буде звернутися в суд із заявою про заборгованості того чи іншого громадянина.

«На сьогодні постачальник житлово-комунальних послуг має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг. Судовий наказ є виконавчим документом, на підставі якого у випадку, якщо боржник добровільно не виконає рішення суду, буде здійснюватися примусове виконання рішення суду про стягнення заборгованості.

Однак навіть якщо існують підстави для звернення стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник, то в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику», – говорить Андрій Курочка, молодший юрист АТ Spensers ST.

Як відбувається процедура конфіскації

Процедура конфіскації досить складна у виконанні. Здійснюється вона тільки після того, як суд винесе відповідну ухвалу.

«Для конфіскації квартири проводиться процедура примусового продажу з публічних торгів. Цим займається державна виконавча служба або приватні виконавці після винесення судом відповідного рішення про стягнення боргу по комунальним платежам. При цьому, виконавцю не обов’язково потрапляти всередину такої квартири, достатньо зробити її оцінку і зібрати всі необхідні документи. Про проведення публічних торгів в обов’язковому порядку повідомляється боржник», – зазначив Микола Максимов, адвокат Юридичної компанії «RIYAKO AND PARTNERS».

Юрист Андрій Курочка додає, що реалізація будинку або квартири, в якій за фактом проживає боржник,завжди здійснюється через електронні торги. Якщо ж під час проведення перших електронних торгів майно не було продане, воно виставляється повторно, і ціна його становить 85% від початкової.

«У разі повторної нереалізації майно виставляється на треті електронні торги за ціною, що становить 70%. У разі нереалізації майна і на третіх електронних торгах виконавець повідомляє про це стягувачу і пропонує йому вирішити питання про залишення за собою нереалізованого майна. У разі згоди стягувача він отримує майно за ціною третє електронних торгів», – коментує Курочка.

В цей час, поки йдуть електронні торги, боржник може спокійно продовжувати жити в цьому будинку або квартирі, адже фактично, нерухомість ніхто не відбирає силою і не виганяє боржника на вулицю. Право власності у власника нерухомості зберігається до тих пір, поки квартира або будинок не будуть продані на аукціоні.

«Після продажу квартири виселення боржника є правом нового власника житла. Але це вже окремий процес про визнання боржника таким, що втратив право користування житлом і зняття його з реєстрації місця проживання. До передачі майна на реалізацію (продаж, торги) всі дії по виконавчому провадженню (опис майна, арешт) здійснюються державним або приватним виконавцем. Після передачі житла на примусову реалізацію шляхом продажу на аукціоні така реалізація майна здійснюється організатором аукціону», – говорить Євген Ляшук.

В якому випадку не можуть забрати житло

Варто пам’ятати і те, що відібрати житло при наявності заборгованості можуть далеко не завжди. Юристи зазначають, що в українському законодавстві прописані умови, за яких житлоплощу можуть забрати – коли сума стягнення перевищує 20 розміром мінімальної зарплати і коли у боржника відсутнє інше майно, наприклад, автомобіль, гроші і т. д.

Але якщо в квартирі живуть малолітні діти або люди з інвалідністю – це ускладнює ситуацію з описом майна. Так, якщо в квартирі прописані діти, виставити квартиру на торги зможуть тільки після згоди органів опіки та піклування.

«Тобто, квартира може бути виставлена на торги лише після того, як орган опіки та піклування отримає підтвердження того, що при продажу квартири дітям буде надано інше житло», – пояснює Євген Ляшук.

У свою чергу, Микола Максимов з Юридичної компанії «RIYAKO AND PARTNERS», зазначає, що, як показує практика, орган опіки та піклування ніколи не дасть згоду на публічні торги, якщо у батьків неповнолітньої дитини у власності немає іншого приміщення для проживання.

«Деяким громадянам вдається заплутати суд і виконавця шляхом оформлення права власності на квартиру на одну людину, а особового рахунку на оплату комунальних послуг – зовсім на іншу особу. Таким чином, відповідальність перед комунальними службами несе особа, з якою був підписаний договір на надання компослуг та на яку відкрито особовий рахунок, а володіє квартирою інший громадянин, який не ризикує своєю нерухомістю.

Крім цього, деякі особи страхують себе шляхом укладення фіктивного договору позики та іпотеки квартири, завдяки яким на квартиру накладається арешт на користь фіктивного кредитора, яким часто є родич боржника або інша довірена особа. У такому разі виставити квартиру на торги неможливо без згоди фіктивного кредитора», – додає Максимов.

Органи опіки не поспішають давати дозволу на проведення публічних торгів, оскільки в такому разі вони повинні будуть забезпечити неповнолітньої дитини житлом, яке було б станом не гірше, ніж те, в якому він жив.

«Практика з надання органом опіки та піклування, або іншим органом дозволу на виселення відповідних осіб досить рідкісна, так як все частіше відповідні органи вимагають надання цим особам іншого житлового приміщення, не гірше, ніж попереднє.

Таким чином, якщо не отримано дозвіл від органу опіки та піклування, або іншого органу на виселення, продаж житла (будинку або квартири), в якому мешкає боржник, буде неможлива», – говорить Андрій Курочка.

Як ми вже говорили, конфіскація житла – це крайній варіант, до якого вдаються не часто. Але якщо це все ж сталося, і вашу житлоплощу хочуть виставити на аукціон, краще спробувати погасити борги до того, що квартиру або будинок продадуть, т. к. після продажу повернути його буде неможливо, – хіба що перекупити у нового власника.

«Виконавець починає вживати крайні заходи лише тоді, коли боржник зовсім не реагує на вимоги про сплату боргу. Якщо квартира вже виставлена на торги, повернути її можна також шляхом погашення всієї заборгованості до моменту продажу квартири з торгів», – зазначає Євген Ляшук, адвокат ПКК «Де-Юре».

Микола Максимов додає, що після продажу квартири з прилюдних торгів її власниками можуть стати інші громадяни або юридичні особи. Врегулювати питання добровільного погашення боргу можна виключно до моменту продажу майна з публічних торгів, інакше цей процес незворотній.

Після успішного проведення торгів житло буде продане іншій людині, а з боржника знімуться всі звинувачення і борги.

«Зауважимо, після примусової реалізації майна стягнуті з боржника кошти, що залишилися після задоволення всіх вимог, перераховуються боржнику (крім випадків повернення коштів іншим особам)», – підкреслює Андрій Курочка, молодший юрист АТ Spensers ST.