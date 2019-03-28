Boeing оновила програмне забезпечення моделей 737 MAX

Оновлення дозволяє запобігти “пірнання” літака.



Корпорація Boeing оголосила про завершення робіт по оновленню програмного забезпечення комп’ютерної системи, встановленої на моделях серії 737 MAX.

Оновлення дозволяє запобігти звалювання – різке “пірнання” літака, загрожує втратою управління. Саме збій у роботі цієї системи зараз розглядається в якості основної імовірної причини недавніх катастроф двох 737 MAX в Ефіопії та Індонезії.

“Ми зробимо все від нас залежне, щоб подібні інциденти більше ніколи не відбувалися”, – заявив віце-президент і старший інженер Boeing Майк Синнет.

Нагадаємо, по всьому світу призупинили польоти Boeing 737 MAX 8 після того, як пасажирський літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився 10 березня через шість хвилин після вильоту з аеропорту Боле в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі. В результаті всі 149 пасажирів і вісім членів екіпажу загинули.

Лайнер такої ж моделі розбився в жовтні 2018 року в Індонезії. Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air впав у море через 13 хвилин після зльоту. Тоді в результаті авіакатастрофи загинуло 189 осіб.

Слідчі помітили схожий сценарій в обох катастрофах і припустили, що до трагедії призвів збій в роботі системи для запобігання звалювання. В результаті збою програмного забезпечення система в обох випадках направляла літаки в піке, незважаючи на спроби пілотів зберегти контроль.

У Boeing стверджують, що нове ПЗ призначено для скасування будь-яких помилкових повідомлень, що надходять від системи, що дозволить пілотам безперешкодно брати управління на себе і запобігти можливість відходу літака в піке.

Американські федеральні регулятори повинні будуть схвалити оновлення ПО і програму навчання пілотів. Крім того, оновлення потрібно буде встановити на кожен з раніше вироблених літаків серії 737 MAX 8. Терміни отримання таких дозволів будуть залежати від вимог, встановлених владою кожної країни.