Курс долара в Україні подолав психологічну позначку: свіжі дані

На сьогодні, 28 березня, Національний банк України (НБУ) встановив такі курси основних іноземних валют до гривні:

1 долар США – 27,08 грн;

1 євро – 30,5 грн;

10 російських рублів – 4,19 грн.

В порівнянні з вчорашніми значеннями, курс долара підвищився на 10 копійок після зростання на дев’ять днем раніше. Незважаючи на те, що на поточному тижні експерти очікували помірного зниження долара до гривні, офіційна вартість долара перевищила психологічну позначку в 27 гривень. При цьому за тиждень – з 21 березня – «зелений» опустився в ціні на дев’ять копійок, передає segodnya.ua.

Курс євро, в свою чергу, підвищився на чотири копійки. Євровалюта тримається нижче психологічної позначки у 31 гривню.

Вартість 10 російських рублів знизилася на копійку.

У середу, 27 березня, курс долара на міжбанківському валютному ринку Украиныповысился на 16 копійок на купівлі і продажу. Так, безготівкова американська валюта торгувалася на рівні 27,11/26,14 грн (покупка/продаж). Вартість євровалюти встановилася на відмітках 30,5/30,53 грн, підвищившись на п’ять-шість копійок. Сьогоднішні торги ще не почалися.