Чому Україна надала статус біженця білоруському наркоторговцю, якого шукає Інтерпол?

У липні 2018 року працівники Національної поліції України у Чернігові затримали громадянина Білорусі Володимира Юрченко — керівника злочинного угруповання, який, за даними білоруських правоохоронців, організовував і забезпечував перевезення героїну з Росії на територію Білорусі, України та країн Євросоюзу.

Здавалося б, наслідком затримання українськими правоохоронцями Юрченко повинна була стати його екстрадиція в Білорусь, де йому б за законодавством цієї країни могло загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Але виявилося, що незважаючи на міжнародний розшук і запит про екстрадицію, Юрченко не можуть видати Білорусі. Причина — в 2017 році він з подачі Державної міграційної служби України (ДМСУ) отримав в Україні статус біженця, що робить неможливим його видачу білоруській стороні.

Зараз, усвідомивши свою помилку, в Міграційній службі намагаються відсудити цей статус у білоруса, але поки що українські суди — на його боці. Якщо в ГМС програють і апеляцію — білорус, підозрюваний в організації транскордонного наркотрафіку, може вийти на свободу і осісти в Україні. Чому це стало можливим? Державна система дала збій або мав місце злочинний умисел?

Вперше Юрченко потрапив у поле зору правоохоронців ще в 2010 році — тоді білоруські прикордонники на одному з пунктів пропуску виявили автомобіль, в якому перевозили 28 кілограмів героїну на загальну суму близько 1 мільйона доларів США. Наркотик вирішили замаскувати під цибулю і заховати в двері автомобіля.

В результаті правоохоронці викрили діяльність транснаціональної організованої злочинної групи, яка займалася постачанням героїну з Середньої Азії. Відбувся ряд затримань членів злочинної групи на території Росії і Білорусі.

Однак самому Юрченко вдалося уникнути відповідальності і виїхати за межі Білорусі. У зв’язку з цим білоруські правоохоронці оголосили його у міжнародний розшук — у 2014 році Генеральний секретаріат Інтерполу вніс його в перелік розшукуваних осіб.

Тобто, коли в 2017 році він виринув в Україні — вже було відомо про його перебування в розшуку.

Тоді ж він і звернувся в Державну міграційну службу України та у вересні 2017 року отримав позитивне рішення — ГМС визнала Юрченко біженцем і видала йому відповідне посвідчення.

Навіщо йому цей статус? Згідно із Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», біженці не підлягають екстрадиції, а отже Юрченко не зможуть примусово повернути в Білорусь. Його мотиви можна зрозуміти — очевидно, так він намагається уникнути суду і висновку на батьківщині. Але чому на це пішли українські чиновники з ГМО?

Системний збій або злочинний умисел?

Працівники міграційної служби, приймаючи рішення, надавати статус біженця, повинні були здійснити перевірку особи шляхом направлення запитів про нього в різні органи. Але з СБУ прийшла відповідь, що Юрченко в розшуку не перебуває, принаймні, так ДМС буде потім заявляти в судах.

Тому у вересні 2017 року Юрченко в Україні визнали біженцем — і він отримав відповідне посвідчення, незважаючи на те, що на той момент протягом трьох років перебував у розшуку по лінії Інтерполу.

Через півроку ДМС почала виправляти допущену помилку — і в квітні 2018 року все ж позбавила статусу біженця Юрченко, з формулюванням що його «діяльність може становити загрозу національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю населення». Це одне з небагатьох підстав, коли людину можуть позбавити вже отриманого виду біженця.

В ГМС подали апеляцію. Якщо і вона буде програна — Юрченко зможе не просто остаточно повернути собі статус біженця, але і вийти на свободу в Україні, уникнувши екстрадиції.

Вирішальний суд

19 березня в Шостому апеляційному суді міста Києва почали розглядати апеляційну скаргу Державної міграційної служби України та СБУ на рішення першої інстанції, яким суд повернув статус біженця розшукуваному білорусу. У суді представники відомств, як і в минулий раз, намагалися довести, що перебування Юрченко в міжнародному розшуку за підозрою в скоєнні тяжких злочинів може вказувати на те, що він може становити загрозу на території України.

При цьому в суді представники СБУ та Державної міграційної служби не змогли пояснити, як так сталося, що розшукуваний Інтерполом Юрченко отримав статус біженця в 2017 році. «Я думаю, що вам треба звернутися з офіційним запитом, щоб ми відпрацювали і правильно дали відповідь, тому що я маю тільки ті матеріали, які я маю», — пояснив представник СБУ Андрій Дорошенко.

На питання, чи згоден він з думкою суду, що перебування Юрченко в міжнародному розшуку не може служити доказом, Дорошенко відповів: «Лист Інтерполу є, що він у розшуку. Людина наркотики «ганяє». Приїде сюди, ми дамо йому статус біженця, він буде тут «ганяти» наркотики».

Сам Юрченко зараз знаходиться під екстрадиційним арештом і участі в засіданнях не приймає. Його адвокат Наталія Гуйван повідомила в коментарі Радіо Свобода наступне: «Ми вважаємо, що рішення суду першої інстанції є законним, обґрунтованим, а апеляційна скарга є необгрунтованою, оскільки у Міграційної служби були відсутні які-небудь докази для того, щоб звинувачувати людину в тому, чого він не робив. Ми вважаємо, що Юрченко безпідставно позбавили статусу біженця, а наявність інформації в базі Інтерполу, як підтвердили судові представники, воно не є підставою для позбавлення статусу».

На 26 березня було заплановано продовження розгляду апеляційної скарги міграційної служби та СБУ.

Редакція Радіо Свобода направила запит в Державну міграційну службу з проханням повідомити, чому, незважаючи на перебування в розшуку Юрченко, йому все ж надали статус біженця? Було з цього приводу проведено внутрішнє розслідування? Але за 6 днів відповідь так і не надійшов.

Так само журналісти звернулися в Службу безпеки України з питаннями — чому, незважаючи на перебування Юрченко в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, СБУ не повідомила про це Міграційній службі на запит і було за цим фактом проведено службове розслідування? В СБУ також залишили запит Радіо Свобода без відповіді до моменту публікації.

Робочий апарат українського бюро Інтерполу також отримав запитання журналістів Радіо Свобода — зверталося до них СБУ або ДМС з проханням надати актуальні дані про перебування Юрченко в розшуку і яким був наданий відповідь. У відомстві на запит журналістів також досі не відповіли.