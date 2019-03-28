Нардеп Поляків програв апеляцію в суді

Суд залишив без задоволення скаргу обвинуваченого в «бурштиновому справі» народного депутата Максима Полякова на відмову в позові про захист честі і гідності до директора Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику за його заяву про психіатричну експертизу політика.

Таке рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду.

Як вказується в документі, Поляків ще 21 вересня 2017 року подав позов до Ситнику та інформаційному агентству «Укрінформ» про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації. У позовних вимогах нардеп просив визнати недостовірною та такою, що порочить честь заяви Ситника під час прес-конференції в «Укрінформі» про те, що заява Полякова «все ж психіатр повинен коментувати» і «я пораджу детективам все ж призначити психіатричну експертизу». Також нардеп просив зобов’язати «Укрінформ» протягом 15 днів з дня набрання законної сили рішення суду надати директору НАБУ за його рахунок, час для проведення прес-конференції з метою спростування недостовірної інформації, а також зобов’язати Ситника протягом цих 15 днів провести за рахунок своєї прес-конференції в «Укрінформі» і спростувати його заяви. На думку Полякова, зазначена інформація містить прямі висновки про психіатричний розлад його здоров’я, яка є недостовірною і негативної.

Як відомо, Ситник зробив такі заяви після того, як нардеп звинуватив Поляків НАБУ незаконне прослуховування ряду топ-чиновників, серед яких службовці Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки, органів Національної поліції, Служби безпеки, Управління державної охорони, Державного управління справами, заступника міністрів Кабінету міністрів, органів Державної фіскальної служюы, судді вищих судів, голів райсудів в місті Києві, керівників внз і т. д.

На вказаний позов прийшли заперечення «Укрінформу», в яких агентство підкреслювало, що директор НАБУ не називав факти і не стверджував про наявних фактичних даних за Полякову. На їхню думку, ці фрагменти не містять ніякого складу відомостей щодо особи позивача, які могли б в принципі підлягати розгляду та дослідження за критерієм достовірності або недостовірності. Така ж інформацію міститься і в відкликання Ситника на позов нардепа, в якому підкреслюється, що прізвище Полякова взагалі не звучить у цих фразах.

Тоді Шевченківський районний суд Києва відмовив Полякову в позові і він подав апеляційну скаргу. Однак колегія суддів погодилася з судом першої інстанції у тому, що заява Ситника не містить фактичних даних, а є вираженням його ставлення до певних словами нардепа, тобто наведене висловлювання містить виключно оціночні судження.