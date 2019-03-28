Приватбанк блокує рахунки українцям

Приватбанк щосили заморожує рахунки клієнтів, зупиняючи їх операції. З початку року він заблокували транзакцій на 880 млн. грн.

«Більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій — це операції, пов’язані з незаконним переведенням або схемні операції з легалізації коштів», — запевнили в Приватбанку без додаткових деталей.

Суму блокувань поки не з чим порівняти. Оскільки Держфінмоніторинг ще не публікував звітність за 2019 рік. Є дані тільки за 2018-ий: кількість блокувань банківських рахунків за різними видами підозр і правопорушень зросла на 31,2% і досягла 347,4 млрд. грн. Підозрілі операції заморожувалися, рахунки заблоковані. Люди та представники бізнесу не могли користуватися своїми грошима. Власникам рахунків доводилося відповідати на запитання слідчих СБУ, Прокуратури, НАБУ і пр. За минулий рік наша фінансова розвідка передала 934 матеріалу в різні правоохоронні органи.

Разом з тим, юристи запевняють, що далеко не завжди блокування рахунків були об’єктивними, а розслідування мали реальні підстави. Вони говорять про нерідких причіпках фінансистів, у тому числі і працівників Приватбанку.

«Приватбанк, дійсно, зловживає своїми повноваженнями і ставить себе вище Нацбанку. Досить багато блокувань є безпідставними. Коли уточняешь підстави блокування — посилаються на інструкцію НБУ. Однак, коли починаєш розбиратися, з якого з пунктів бачать підстави для блокування, виявляється, що заблокували не по інструкції, а за внутрішнім переконанням», — прокоментував UBR.ua ситуацію керуючий партнер АО «Suprema Lex» Віктор Мороз.

Переконати в фінансистів у протиправність їх дій дуже складно. Як державних, так і приватних. Майже завжди доводиться подавати позови.

«На жаль, без судів вкрай рідко вдається розблокувати банківські рахунки», — резюмував Мороз.