В одному з санаторіїв Бердянська зафіксовано спалах кору

У Бердянську (Запорізька область) зафіксовано спалах кору. Як з’ясували журналісти , НП сталася в дитячому санаторії.

Подробиці ситуації повідомляє мерія міста.

У середу, 27 березня, чиновники розповіли, що «в дитячому соматичному санаторії «Бердянський» кір захворіли троє дітей і двоє дорослих, які тут працювали».

Медики кажуть, що «джерелом» хвороби став дитина з села Новопетрівка, яка до прибуття в санаторій перебував у контакті з хворим на кір. При цьому з’ясувалося, що «місцевий лікар Осипенковского центру первинної медико-санітарної допомоги видав йому довідку, що той не перебувала в контакті з хворими».

Триває перевірка.