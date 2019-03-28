Європарламент ввів з 2021 року заборону на пластиковий посуд

Європарламент у середу, 27 березня, остаточно схвалив законопроект, спрямований на скорочення сміття з пластику. Про це йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту. Закон набере чинності після схвалення Європейською радою.

Очікується, що до 2021 року в країнах Євросоюзу буде заборонено використання одноразових виробів, зокрема пластикового посуду, ватних косметичних паличок, соломинок для пиття, які можуть вироблятися з інших матеріалів. З 2024 року пластикові пляшки будуть продавати тільки з прикріпленими до них кришками.

Використання виробів з пластику, у яких поки немає екологічної альтернативи, наприклад пластикових склянок і упаковок для продуктів харчування, має бути обмежена.

Ряд одноразової продукції, що містить деяку кількість пластику, зокрема вологі серветки, жіночі гігієнічні прокладки, в обов’язковому порядку на упаковці буде містити вказівки про негативному впливі на навколишнє середовище.

Законопроект також збільшує квоти розділення сміття. До 2025 року не менше 77% пластикових пляшок повинні бути утилізовані разом з пластиковим сміттям, до 2030 року цей показник зросте до 90%. Крім того, пластикові пляшки з 2025 року повинні як мінімум на 25% складатися з вторсировини, до 2030 року — на 30%.

Раніше міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак закликав українців обмежувати використання одноразового посуду, пакетів і пластикових упаковок у повсякденному житті та заохочувати інших робити вибір в користь речей, придатних для багаторазового використання.