Криза у Венесуелі: Гуайдо призначив дату повалення Мадуро

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо оголосив, що 6 квітня розпочнеться операція «Свобода», метою якої є повалення режиму Ніколаса Мадуро. Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Гуайдо, в цей день по всій країні почнуться «тактичні акції».

«У цей день ми повинні бути готові і організовані, а комітети допомоги та свободи вже сформовано», — написав політик, додавши, що його прихильники готові домогтися «припинення узурпації влади у Венесуелі.

Серед іншого Гуайдо закликав громадян Венесуели заздалегідь створювати комітети по мобілізації протестного руху.

Як відомо, у січні 2019 року спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки глави держави. Його підтримали США і багато інших країн світу. Незабаром після того, як Гуайдо оголосив себе тимчасовим керівником, його активи були заморожені, і Верховний суд країни, в якому домінували прихильники уряду, ввів йому заборона на поїздки.

У свою чергу обраний на другий термін Ніколас Мадуро досі користується підтримкою Китаю і Росії, звинувачує опозицію в участі в організованому США переворот.