Повінь – зміна системи

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Щури з’їли десяту частку різновидів на островах світу

28.03.2019

Пацюки, миші та здичавілі коти поставили десяту частину унікальної фауни 169 островів світу на межу вимирання. Серед цих унікальних екосистем — 20 заморських територій Великобританії. До таких висновків прийшли вчені з міжнародних організацій RSPB і Birdlife International. Вони пропонують розпочати програму знищення завезених агресивних різновидів заради порятунку рідкісних зникаючих видів морських птахів, ящірок і земноводних, ендеміків цих земель.

Особливо це справедливо для острова Гоф, частині архіпелагу Трістан-да-Кунья в Південній Атлантиці, де така програма допомогла б зберегти тристанского альбатроса і вівсянку Гофа, які часто стають жертвами щурів.

На океанських островах мешкає левова частка зникаючих різновидів світу. З 1500 року, коли тут з’явилися європейці, а також кози, свині і щури, вимерло три чверті видів птахів, ссавців, амфібій і рептилій.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

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На тих островах, де пацюки вже були знищені, екосистема змогла успішно відновитися. Наприклад, на субантарктичному острові Південна Георгія, островах Теркс і Кайкос, а також на Галапагосах, де вдалося відновити популяцію зниклих ігуан.

«Знищення агресивних ссавців — потужний спосіб прибрати ключову загрозу для рідкісних різновидів, запобігти їх зникнення і зберегти біологічну варіативність», — пояснює Нік Холмс, учасник проекту.

Команда склала список 169 островів, де можна приступити до «зачистки» вже у 202-му чи 2030 року, враховуючи високий ризик зникнення ендеміків під впливом агресивних різновидів. Вчені наполягають, що для порятунку цих птахів і тварин потрібна політична воля, а також постійне фінансування проекту.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», вчені з’ясували, що міські птахи агресивніше, ніж сільські побратими.

За матеріалами Daily Mail

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