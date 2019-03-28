Українські військові увійшли в Горлівку – соцмережі

Бійці ВСУ змогли закріпитися в міській межі, повідомляє ветеран боїв на Донбасі і волонтер Андрій Шор.
Збройні сили увійшли в межі міста Горлівки і закріпилися там. Про це повідомив ветеран боїв за Донецький аеропорт і Піски, волонтер Андрій Шор на своє сторінці в Facebook.
На уточнююче запитання, де саме це сталося – на північному заході (селище Шуми) або північно-сході (з боку Новолуганского, тобто Светлодарской дуги), Шор зауважив: «Я і так, можливо, зайвого написав. Але нехай буде».
facebook.com/andriy.shor
При цьому, офіційної інформації Міністерства оборони України поки немає.
Разом з тим, сепаратистські паблики в соціальних мережах інформацію про вході ВСУ в Горлівку заперечують.