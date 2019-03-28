Справа Зайцевої: захист винуватиці ДТП зробила важливу заяву

Олена Зайцева, яка була визнана винною у скоєнні ДТП на вулиці Сумській, що спричинило за собою смерть шести осіб, найняла нового адвоката і подала на апеляцію. Ця новина шокувала сім’ї загиблих і постраждалих.

Адвокат Дмитро Марцонь, який захищає їх інтереси, розповів, що на даний момент за виплату компенсацій винуватці аварії навіть не бралися, пише «Сьогодні».

Адвокат Дмитро Марцонь представляв у суді сім’ї загиблих Алли та Анастасії Сокіл, Ніни Кобесовой і Наталії Умановой. Він зазначив, що його клієнти відреагували на новини про апеляції дуже погано, так як їм знову доведеться ходити в суд.

«Реагують надзвичайно погано. Це знову змусить їх ходити в суд, переживати все це горе, страждати. Така перспектива нікого не радує», – повідомив Марцонь.

Також він повідомив, що адвокати Олени Зайцевої та Геннадія Дронова займалися тільки апеляційними скаргами, а от про виплати компенсації практично забули. Вони не зверталися з цього приводу до сім’ям потерпілих, ні до адвокатів.

«Ніяких виплат не було, ніхто до нас не звертався. Я навіть у адвоката Дронова Сергія Перепелиці питав, чи планують щось виплачувати. Мені відповіли, що, якщо автомобіль продадуть, тоді, може, щось дадуть, але не зрозуміло, коли і кому. Ніяких конкретних термінів і пропозицій», – додав Марцонь.

Крім того, адвокат заявив, що сім’ї загиблих і постраждалих не збираються здаватися і опускати руки. Вони хочуть притягнути до відповідальності всіх, хто завадив винести справедливе рішення про наркологічну експертизу Олени Зайцевої.

«Ми не склали руки. Ми зараз готуємо звернення з розгляду дій пані Федірко і слідства на факт того, що вони фактично «поховали» наркологічну експертизу. Ми багато разів про це заявляли і далі будемо вимагати, щоб перевірили ці дії на факт службової недбалості – чому так сталося. Наркологія киває на слідчого, що, мовляв, він все запоров, а слідчий киває на наркологію. І, в результаті, ніхто ні в чому не хоче розбиратися», – повідомив Дмитро Марцонь.